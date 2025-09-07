Malafaia chama julgamento de Bolsonaro de "circo" e critica Moraes

O pastor Silas Malafaia afirmou durante os atos pelo 7 de Setembro em São Paulo, neste domingo (7/9), que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) não passa de um “circo”. Em discurso marcado por ataques diretos a ministros da Corte, ele acusou o Judiciário de promover a “maior perseguição política da história do Brasil” e defendeu a aprovação de uma anistia ampla para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e por tentativa de golpe de Estado.

“Em 2018, o plenário do STF considerou Lula responsável pela roubalheira e não deu habeas corpus. Em 2021, o mesmo plenário cancelou as condenações impostas por Sérgio Moro. Agora, Bolsonaro está sendo julgado por uma turma, com três suspeitos: Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. Sabe pra quê? Pra acelerar o processo e prender Bolsonaro. Isso é um circo, isso não é julgamento. Bolsonaro já foi julgado. É um teatro”, disse o pastor e cabo eleitoral do ex-presidente, que ainda atacou o que chamou de incoerência nas decisões da Corte.

“Crime de prisão é menor do que crime de golpe de Estado. Nem eles acreditam em golpe. Se acreditassem, Bolsonaro estaria sendo julgado no plenário do STF. Essa é a piada do golpe em que nem eles acreditam”, afirmou.

Malafaia também questionou a atuação do ministro da Justiça, Flávio Dino, na época dos ataques. “Por que Flávio Dino escondeu as imagens de mais de 200 câmeras do quebra-quebra de Brasília? Minha gente, nós estamos diante da maior perseguição política da história”, declarou o pastor que ainda comparou a situação de Bolsonaro à de outros condenados.

“Sabe qual é a diferença de Bolsonaro para Débora do Batom? É que Débora pegou 14 anos e Alexandre de Moraes quer dar 40 para Bolsonaro. Mas os dois estão nos mesmos itens. Se não der anistia para Bolsonaro, não pode dar para Débora nem para ninguém. Eles estão todos incluídos no mesmo nível de crime”, disse.

Ele também reforçou o discurso de que Bolsonaro é vítima de perseguição e que não houve tentativa de golpe. “Bolsonaro estava na América, nem aqui estava! Só se dá golpe com o Exército. Dona de casa com pedra vai dar golpe?”, ironizou.