Com Bolsonaro em prisão domiciliar, sósia de ex-presidente faz sucesso

Pessoa fantasiada com uma faixa presidencial e o penteado de Jair Bolsonaro (PL), foi tietado pelo público durante a manifestação em BH, neste domingo (7/9) - (crédito: Bruno Nogueira/EM/DA Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde do início de agosto, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não pode participar das manifestações do Dia da Independência neste domingo (7/9). Mas na ausência dele, os sósias fazem sucesso com o público.

Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, uma pessoa fantasiada com uma faixa presidencial e o penteado de Bolsonaro, foi tietado pelo público. O sósia do ex-presidente tirou fotos e deu autógrafos atrás do trio elétrico da manifestação.

As manifestações neste domingo ocorrem no início de uma semana decisiva para o bolsonarismo. Na terça-feira (9/9), o julgamento do ex-presidente e do chamado "núcleo crucial" da suposta tentativa de golpe será retomado na Primeira Turma com os votos dos ministros, começando com a decisão do relator do caso, Alexandre de Moraes.

Em BH, os manifestantes pedem anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, o impeachment de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o coordenador do movimento Direita BH, Cristiano Reis, as pautas são prioridade de todos os movimentos que ocorrem no Brasil.