Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, depõe na CPMI do INSS; acompanhe

Começa nesta segunda-feira (8/9), a CPMI do INSS, com objetivo de investigar os descontos indevidos em benefícios e segurados do órgão federal. A sessão terá início às 16h, no Senado Federal, com o depoimento de Carlos Lupi, ministro da Previdência Social na época em que o escândalo da previdência veio à tona. Atualmente Lupi é presidente nacional do PDT.

Acompanhe:

Lupi esteve no cargo desde o começo do terceiro governo Lula, até o dia 2 de maio de 2025, quando pediu a exoneração do cargo após a operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto da Controladoria Geral da União.

A expectativa é que o ex-ministro fale sobre as ações do ministério para combater as fraudes e descontos ilegais entre os anos de 2019 e 2025. Na sessão da semana que vem, Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS deverá ser ouvido. Antunes é considerado uma das pessoas centrais no esquema de fraudes.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

