Governo garante vantagem na CPMI do INSS

Com a escolha do relator, o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai apurar os descontos ilegais aos beneficiários do INSS será instalada na próxima semana. A data e os horários de funcionamento do colegiado definidos pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP). A presidência foi entregue ao senador Omar Aziz (PSD-AM).

Leia também: Silas Malafaia investigado pela Polícia Federal: o que se sabe

Nos bastidores do Congresso, a avaliação é de que a composição da cúpula da CPMI dá vantagem aos governistas. Com Aziz no comando do colegiado, o Palácio do Planalto garante um parlamentar que, habitualmente, lhe é fiel. A relatoria nas mãos de Ayres, indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), é considerada uma derrota dos bolsonaristas, que pretendiam impor desgaste ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no momento em que o governo recupera o fôlego por conta do tarifaço de Donald Trump a parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos e, também, devido ao começo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2 de setembro.

Ayres é um deputado em primeiro mandato e com pouco traquejo para confrontar um parlamentar experiente como Aziz — que presidiu a CPI da Covid e conseguiu colocar o governo Bolsonaro na defensiva, sobretudo depois que um esquema de fraude na compra de vacinas, pelo Ministério da Saúde, veio à tona no depoimento do ex-deputado Luís Miranda. O PL reivindicava a relatoria da CPMI para a deputada Coronel Fernanda (PL-MT), coautora do requerimento para a criação da comissão com a também bolsonarista senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Leia também: PL que aprova garimpo em terras indígenas avança no Senado e pode ir ao plenário

Entre os deputados confirmados pelas lideranças partidárias para integrar a CPMI estão Cezinha de Madureira (PSD-SP), Paulo Pimenta (PT-RS), Alencar Santana (PT-SP), Rafael Brito (MDB-AL), Thiago Flores (Republicanos-RO), Coronel Chrisóstomo (PL-RO), Coronel Fernanda (PL-MT), Mario Heringer (PDT-MG), Zé Trovão (PL-SC), Fernando Rodolpho (PL-PE), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Rogério Correia (PT-MG) e Orlando Silva (PCdoB-SP).

Não adesão

Por sua vez, a Previdência Social constatou que pelo menos 613 mil aposentados e pensionistas do INSS, que têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos, ainda não fizeram a adesão ao acordo para receber o dinheiro de volta. O acordo garante que as vítimas da fraude possam receber os valores que foram descontados, de forma integral e corrigidos pela inflação, diretamente na conta bancária onde o benefício é pago.

Leia também: Julgamento de Bolsonaro e aliados em trama golpista começa em 2 de setembro

Podem fazer a adesão aqueles que contestaram e não receberam, em até 15 dias úteis, resposta da entidade ou associação responsável pelos descontos indevidos. Se enquadram todos que tiveram descontos entre março de 2020 e março de 2025 e aqueles com processo na Justiça, que devem desistir da ação para ter o ressarcimento.

Para aderir ao acordo, o beneficiário deve formalizar a contestação dos descontos junto à Previdência Social até 14 de novembro, pelo aplicativo Meu INSS, na central 135 ou em agências dos Correios. Até agora, mais de 1,8 milhão de beneficiários (cerca de 75% dos que estão aptos) aderiram ao acordo. (Com Agência Brasil)

Saiba Mais Política Nunes diz que quer voltar a ser empresário e descarta concorrer ao governo de SP

Nunes diz que quer voltar a ser empresário e descarta concorrer ao governo de SP Política Advogado de Zambelli afirma que a deputada 'não se opõe a cumprir pena no Brasil'

Advogado de Zambelli afirma que a deputada 'não se opõe a cumprir pena no Brasil' Política Eduardo encontra secretário do Tesouro dos EUA após reunião com Haddad ser cancelada

Eduardo encontra secretário do Tesouro dos EUA após reunião com Haddad ser cancelada Política Toffoli anula todos os atos da Lava-Jato contra João Vaccari Neto



