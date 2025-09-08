Gleisi cobra apoio do Congresso em reunião com ministros da base do governo

A reunião entre Gleisi e ministros da base aliada governista ocorreu um dia após o desfile em celebração à Independência do Brasil, realizada ontem em Brasília - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reuniu-se nesta segunda-feira (8/9) no Palácio do Planalto com ministros da base para reforçar a pressão pela aprovação de pautas do governo no Congresso Nacional.

Entre os assuntos discutidos na reunião, Gleisi elencou temas como isenção do Imposto de Renda (IR) a trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, além da proposta de emenda à constituição (PEC) da Segurança Pública e das medidas provisórias (MPs) da redução da conta de luz e do Gás do Povo.

Tivemos hoje uma boa reunião com ministros de partidos da base do governo no Congresso, para tratar da agenda legislativa até o final do ano.

Todos concordamos em fortalecer as pautas da isenção do IR até R$ 5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do Gás do Povo, a PEC da… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 8, 2025

"Esta é a agenda que dialoga com os interesses do país e do povo, em consonância com o que vêem afirmando os presidentes @HugoMottaPB e @davialcolumbre. Vamos trabalhar juntos para que esta agenda avance: trabalhar pelo Brasil e pelo povo brasileiro", emendou a ministra.

A reunião entre Gleisi Hoffmann e ministros da base aliada aconteceu um dia após o desfile em comemoração à Independência do Brasil, realizado em Brasília. O evento foi marcado pela exaltação da soberania nacional, incluindo a distribuição de bonés com os dizeres "Brasil Soberano".

O boné chegou a ser usado pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, durante quase todo o desfile. O acessório chamou atenção depois que o União Brasil, partido ao qual Sabino é filiado, anunciou que seus ministros devem se afastar da base do governo.

Saiba Mais Política Em resposta ao tarifaço dos EUA, Lula reforça papel do Brics

Em resposta ao tarifaço dos EUA, Lula reforça papel do Brics Política O enigma Fux: o que esperar do voto do ministro que tem discordado de Moraes no julgamento de Bolsonaro?

O enigma Fux: o que esperar do voto do ministro que tem discordado de Moraes no julgamento de Bolsonaro? Política Tarcísio foi a ato defender impunidade e traidores, diz Gleisi