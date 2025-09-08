Gleisi cobra apoio do Congresso em reunião com ministros da base do governo

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reuniu-se nesta segunda-feira (8/9) no Palácio do Planalto com ministros da base para reforçar a pressão pela aprovação de pautas do governo no Congresso Nacional.
Entre os assuntos discutidos na reunião, Gleisi elencou temas como isenção do Imposto de Renda (IR) a trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, além da proposta de emenda à constituição (PEC) da Segurança Pública e das medidas provisórias (MPs) da redução da conta de luz e do Gás do Povo.
Tivemos hoje uma boa reunião com ministros de partidos da base do governo no Congresso, para tratar da agenda legislativa até o final do ano.— Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 8, 2025
Todos concordamos em fortalecer as pautas da isenção do IR até R$ 5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do Gás do Povo, a PEC da…
"Esta é a agenda que dialoga com os interesses do país e do povo, em consonância com o que vêem afirmando os presidentes @HugoMottaPB e @davialcolumbre. Vamos trabalhar juntos para que esta agenda avance: trabalhar pelo Brasil e pelo povo brasileiro", emendou a ministra.
A reunião entre Gleisi Hoffmann e ministros da base aliada aconteceu um dia após o desfile em comemoração à Independência do Brasil, realizado em Brasília. O evento foi marcado pela exaltação da soberania nacional, incluindo a distribuição de bonés com os dizeres "Brasil Soberano".
O boné chegou a ser usado pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, durante quase todo o desfile. O acessório chamou atenção depois que o União Brasil, partido ao qual Sabino é filiado, anunciou que seus ministros devem se afastar da base do governo.