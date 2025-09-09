Veja a ordem de votação dos ministros no julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na manhã desta terça-feira (9/9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado. A análise da ação penal é retomada com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é relator. Em seguida, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin. A decisão é tomada por maioria simples.
Estão reservadas sete sessões para a continuidade do julgamento do processo: duas nesta terça-feira (10/9), uma na quarta (10/9) apenas pela manhã, duas na quinta (11/9) e duas na sexta (12/9).
Esse é o chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe. Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), os envolvidos atuaram para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção.
Além de Bolsonaro, são réus na ação penal os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, além de Anderson Torres; do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); do ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e do tenente-coronel Mauro Cid.
A denúncia indica que o ex-chefe do Executivo tinha ciência e participação ativa em uma trama golpista para se manter no poder, mesmo após derrota nas urnas, e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também é descrito um plano de assassinato contra autoridades e o apoio aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 como a última cartada do grupo criminoso.
Calendário do julgamento do núcleo 1
- Dia 9 – 9h e às 14h
- Dia 10 – 9h;
- Dia 11 – 9h e às 14h
- Dia 12 – 9h e às 14h
Quem são os réus
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
- Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.
Crimes apontados pela PGR
- Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito – art. 359-L do Código Penal (pena de 4 a 8 anos);
- Tentativa de golpe de Estado – art. 359-M do Código Penal (pena de 4 a 12 anos);
- Participação em organização criminosa armada – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 anos, com agravantes como uso de arma de fogo e participação de agentes públicos);
- Dano qualificado – art. 163, parágrafo único, do Código Penal (pena de 6 meses a 3 anos);
- Deterioração de patrimônio tombado – art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (pena de 1 a 3 anos).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Lula denuncia presença militar dos EUA no Caribe, Venezuela blinda fronteira
- Política Em caso de condenação pelo STF, Bolsonaro pode ir para cadeia logo após julgamento?
- Política O que aconteceu na 1ª semana do julgamento de Bolsonaro no STF
- Política Por que Bolsonaro sancionou a lei que agora pode ser base para condená-lo
- Política Como assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF: sessões voltam nesta terça
- Política Governo Trump volta a ameaçar Brasil e acusa Moraes de "abusos de autoridade"
Luana PatriolinoRepórter
Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.