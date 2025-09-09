Veja a ordem de votação dos ministros no julgamento de Bolsonaro

Estão reservadas sete sessões para a continuidade do julgamento do processo - (crédito: Luiz Silveira/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na manhã desta terça-feira (9/9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado. A análise da ação penal é retomada com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é relator. Em seguida, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin. A decisão é tomada por maioria simples.

Estão reservadas sete sessões para a continuidade do julgamento do processo: duas nesta terça-feira (10/9), uma na quarta (10/9) apenas pela manhã, duas na quinta (11/9) e duas na sexta (12/9).

Esse é o chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe. Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), os envolvidos atuaram para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção.

Além de Bolsonaro, são réus na ação penal os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, além de Anderson Torres; do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); do ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e do tenente-coronel Mauro Cid.

A denúncia indica que o ex-chefe do Executivo tinha ciência e participação ativa em uma trama golpista para se manter no poder, mesmo após derrota nas urnas, e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também é descrito um plano de assassinato contra autoridades e o apoio aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 como a última cartada do grupo criminoso.

Calendário do julgamento do núcleo 1

Dia 9 – 9h e às 14h

Dia 10 – 9h;

Dia 11 – 9h e às 14h

Dia 12 – 9h e às 14h

Quem são os réus

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Crimes apontados pela PGR

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito – art. 359-L do Código Penal (pena de 4 a 8 anos);

Tentativa de golpe de Estado – art. 359-M do Código Penal (pena de 4 a 12 anos);

Participação em organização criminosa armada – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 anos, com agravantes como uso de arma de fogo e participação de agentes públicos);

Dano qualificado – art. 163, parágrafo único, do Código Penal (pena de 6 meses a 3 anos);

Deterioração de patrimônio tombado – art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (pena de 1 a 3 anos).

