Advogado de Bolsonaro afirma que processo é "nulo do começo ao fim"

Bueno: "O processo é julgado à luz, principalmente, de elementos estritamente jurídicos. Se for julgado assim, a convicção é de que deverá ser absolvido" - (crédito: Khalil Santos/ CB)

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira (9/9), no que o processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) apresenta “vícios” e deve ser considerado “nulo do começo ao fim”. A declaração foi dada a jornalistas, minutos antes dele entrar na Corte.



Bueno defendeu que o julgamento seja conduzido com base apenas em critérios jurídicos. “O processo é julgado à luz, principalmente, de elementos estritamente jurídicos. Se for julgado assim, a convicção é de que deverá ser absolvido. Se houver influência de outras variáveis…”, afirmou.



O advogado também comentou sobre o estado de saúde de Bolsonaro, justificando a ausência dele nas primeiras sessões. “Estive com ele na semana passada. A saúde dele é debilitada. Ele tem uma limitação médica, evidentemente. Não poderia vir aqui por essa limitação, ainda que fosse a vontade dele”, disse.

Bueno rebateu ainda interpretações de que a defesa não teria se posicionado contra prisões preventivas e arbitrariedades. “Não é uma questão de ajuste. Temos ali uma sustentação oral, muita matéria para abordar, e optamos por seguir uma linha técnica. Mas o processo está cheio de vícios. O cerceamento de defesa está cheio de vícios. O processo é nulo do começo ao fim. Isso não abro mão de dizer”, reforçou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele destacou que as nulidades foram apontadas em diferentes momentos. “As nulidades estão colocadas: cerceamento de defesa, ausência de facilidade objetiva, incompetência do tribunal, incompetência da turma, ausência de prevenção do relator. Temos diversas nulidades já apresentadas. Esse processo é mínimo, não pode deixar de ser assim”, declarou.

Segundo o advogado, Bolsonaro se sentiu “bastante confortável” com as teses já apresentadas e confia em uma decisão favorável. “Ele se sentiu bem defendido. Nesse aspecto, também demonstrou confiança”, completou.

Acompanhe o julgamento: