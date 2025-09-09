Defesa de Bolsonaro: "Vamos respeitar a decisão do Supremo, mas não concordamos"

Após a leitura dos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos réus do chamado "núcleo 1" da trama golpista, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falaram com a imprensa em frente ao plenário da Primeira Turma, nesta terça-feira (9/9).

Moraes e Dino votaram para a condenação do ex-presidente e dos outros sete réus que integram o grupo apontado como o núcleo responsável por liderar o esquema de tentativa de golpe de Estado em 2022.

“Eu acho que nós temos que nos manifestar mais adiante, quando o julgamento estiver mais avançado. Hoje nós vimos dois votos que, como vocês sabem, nós não concordamos com esses votos”, afirmou o advogado Celso Vilardi, que defende Bolsonaro.

Ainda de acordo com a defesa do ex-mandatário, as questões preliminares foram "pouco desenvolvidas" nos votos apresentados até o momento. "Vamos respeitar sempre a decisão do Supremo, mas não concordamos", destacou Vilardi. Confira vídeo da entrevista:

Nesta quarta-feira (10/9), a Corte retoma o julgamento a partir das 9h. A sessão segue com os votos dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, respectivamente. A previsão é que a última sessão ocorra nesta sexta-feira (12/9), com a leitura do parecer da Corte e a condenação ou absolvição dos réus.

Além de Bolsonaro, também são julgados Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência(Abin); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Augusto Heleno, general da reserva; Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa; e o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa.

