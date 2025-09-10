Homem tenta invadir Palácio do Planalto na madrugada e leva dois tiros de borracha

Agentes do GSI dispararam balas de borracha contra o homem, atingindo seu quadril e perna - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Um homem identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri tentou invadir o Palácio do Planalto por volta das 3h30 desta quarta-feira (10/9). Segundo a assessoria de imprensa do Planalto, o invasor pulou a grade de proteção e foi atingido por disparos de balas de borracha.

De acordo com a mesma fonte, ele ignorou ordens dos militares para recuar e não ultrapassar a área de segurança.

Ao resistir à determinação, agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) dispararam balas de borracha contra o homem, atingindo seu quadril e perna. Ele foi detido e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Confira a nota completa do Planalto:

Nesta madrugada, por volta de 3h, um homem identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri tentou subir a rampa do Palácio do Planalto. A princípio, foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro de ocorrência.