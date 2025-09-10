Mesmo homem tentou invadir o Planalto duas vezes em apenas 3h

Grades são retiradas do Palácio do Planalto após 10 anos, a pedido de Lula - (crédito: Ingrid Soares/CB.DA Press)

Na madrugada desta quarta-feira (10/9), um homem tentou subir a rampa do Palácio do Planalto em Brasília por duas vezes, em um intervalo de apenas três horas. A primeira ocorrência foi registrada por volta de 0h30.

Porém, apenas três horas depois, às 3h30, o mesmo homem voltou a tentar invadir o Planalto. Ao chegar ao local, a PM constatou que se tratava de um indivíduo já conhecido por episódios semelhantes. Segundo os militares, ele apresentava sinais de desorientação mental.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi chamada para avaliação, mas, após consulta à médica de plantão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), concluiu-se que não havia necessidade de encaminhamento imediato a uma unidade de saúde. O homem foi levado então à 5ª Delegacia de Polícia (Setor De Grandes Áreas Norte), onde a ocorrência foi registrada.

Dessa vez, após nova atuação da PMDF, ele foi conduzido à sede da Polícia Federal. O caso segue em apuração para definição das medidas legais cabíveis.

