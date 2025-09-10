Deputados rebatem oposição e afirmam que tentativa de golpe está comprovada

Segundo Maria do Rosário, a divergência apresentada pelo ministro Luiz Fux não compromete a legitimidade do processo - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) avaliou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares acusados de tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF) tem caráter histórico e já está respaldado por provas consistentes que evidenciam a trama.

Para ela, a divergência apresentada pelo ministro Luiz Fux não compromete a legitimidade do processo. Maria do Rosário acompanhou a sessão desta quarta-feira (10/9) ao lado do deputado Rogério Correia (PT-MG), no período da tarde, para acompanhar de perto a decisão do magistrado.

Ele destacou que o posicionamento de Fux, contrário aos demais ministros, até o momento, mostra que o julgamento é justo. “A dissonância com o voto do relator mostra apenas que esse julgamento é justo, é livre, que houve pleno direito de defesa. No entanto, os réus não conseguiram juntar uma prova para demonstrar que são inocentes, porque são culpados de tudo aquilo que lhes está sendo imputado, de atacarem o Brasil, de tentarem rasgar a Constituição, de atacar o Estado Democrático de Direito, de um golpe de Estado que nos jogaria numa ditadura e até do planejamento de um assassinato”, disse.

Rosário destacou que, mesmo diante de uma eventual divergência no STF, o essencial é que o país assista ao julgamento de um ex-presidente e de generais de alta patente por crimes contra a democracia. “Eles deram um golpe, não conquistaram, porque as instituições e a sociedade foram mais fortes”, afirmou.

Sobre o debate em torno da anistia no Congresso, a deputada foi categórica, afirmando que a história não vai permitir que o erro se repita. “Eu considero, inclusive, que a defesa de uma anistia para esses que realizaram o golpe é mais uma etapa do golpe. Todas as vezes em que o Brasil anistiou golpistas e aqueles que rasgaram a Constituição, logo em seguida eles reforçaram o seu posicionamento. Mas a história não vai se repetir, porque aqui há instituições e há um Brasil soberano e democrático”, afirmou.

O deputado Rogério Correia (PT-MG) também comentou a posição de Fux e destacou que a delação de Mauro Cid, validada pelo ministro, reforça a gravidade da conspiração golpista. “Ele reconheceu que a delação premiada do Mauro Cid é válida. Portanto, o Mauro Cid delatou uma tentativa de golpe. Eu quero saber aonde vai chegar agora o ministro Fux. Será que ele vai ter coragem de dizer que não houve sequer tentativa de golpe? Que as pessoas vieram para a festa da casa da Selma? Não acredito que ele fará isso”, ironizou.

Correia relembrou episódios de 2021 e afirmou que o próprio STF foi alvo de ameaças concretas. “O ministro Fux teve que ficar uma noite no Supremo, em setembro de 2021, com medo do golpe, no mesmo dia em que Bolsonaro disse que não mais respeitaria a Corte. Então não há como negar a trama golpista”, disse.

O parlamentar ainda minimizou o impacto de um voto divergente, afirmando que a negativa não

Impacta nas nada o objetivo final, que é condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. “Do ponto de vista jurídico, um voto divergente não impacta absolutamente nada, a não ser mesmo na narrativa deles próprios e talvez até do Trump. Eles vivem nesse golpe continuado. Para eles, qualquer coisa serve como argumento, até acreditar que a Terra é plana”, declarou. Ele finalizou afirmando que “Bolsonaro vai ser preso da mesma forma. Estamos muito convictos disso".

