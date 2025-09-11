Michelle se pronuncia após voto de Fux pela absolvição de Bolsonaro

Em postagem nos stories do Instagram, Michelle falou sobre senso de justiça, mentira e perseguição - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou, nesta quinta-feira (11/9) sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dia depois de o ministro Luiz Fux votar pela absolvição de Bolsonaro e mais cinco réus. Em postagem nos stories do Instagram, Michelle falou sobre senso de justiça, mentira e perseguição.

"Quando a coerência e o senso de justiça prevalecem sobre a vingança e a mentira, não há espaço para perseguições cruéis nem julgamentos parciais", disse Michelle.

O voto de Fux

Em um voto de quase 14 horas, Fux voltou pela absolvição de Almir Garnier, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Anderson Torres das acusações da Procuradoria-Geral da República (PGR) relativas à tentativa de golpe de Estado.

O ministro votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto apenas pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h.

Fux abriu a divergência pelas questões preliminares. O ministro entendeu que o STF é incompetente para analisar o caso e que o processo deveria ser anulado. Mas, se for reconhecida a competência da Corte, o ministro defendeu que o caso deveria ser julgado pelo Plenário, e não pela Primeira Turma. Fux também considerou que houve cerceamento da defesa, em razão do tempo curto para examinar o grande volume de documentos dos autos.

