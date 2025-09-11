InícioPolítica
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Julgamento de Bolsonaro é retomado no STF; acompanhe ao vivo

Ministra Carmen Lúcia apresenta voto nesta quinta-feira (11/9), após fala de 14 horas de Luiz Fux. Até o momento, placar está 2 a 1 a favor da condenação dos réus

Enquanto Fux lia o longo voto, Cármem fazia anotações. Expectativa é de que rebata ponto a ponto - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, às 14h desta quinta-feira (11/9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia. A sessão terá início com o voto da ministra Carmen Lúcia, considerado decisivo para formação da maioria. Até agora, o placar está em 2 a 1 pela condenação dos acusados.

Na terça-feira (9/9), Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e os demais réus, sendo acompanhado por Flávio Dino, que apresentou ressalvas quanto à participação de Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, classificando as participações como de “menor importância”.

Acompanhe ao vivo:

Enquanto Luiz Fux, em voto com duração de 14 horas, absolveu o ex-presidente e condenou Mauro Cid e Walter Braga Netto. 

  • O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro acena em sua residência em Brasília, em 11 de setembro de 2025
    O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro acena em sua residência em Brasília, em 11 de setembro de 2025 SERGIO LIMA/AFP
  • Bolsonaro acenou para jornalistas e vizinhos horas antes do 5º dia do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado
    Bolsonaro acenou para jornalistas e vizinhos horas antes do 5º dia do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado SERGIO LIMA/AFP
  • Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto
    Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto Sergio Lima/AFP
  • A prisão domiciliar é cumprida na casa do ex-presidente no condomínio Solar de Brasília, localizado no Jardim Botânico
    A prisão domiciliar é cumprida na casa do ex-presidente no condomínio Solar de Brasília, localizado no Jardim Botânico SERGIO LIMA/AFP
  • No domingo (14/9), Bolsonaro vai realizar procedimento médico em hospital da rede privada em Brasília. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes
    No domingo (14/9), Bolsonaro vai realizar procedimento médico em hospital da rede privada em Brasília. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes SERGIO LIMA/AFP
  • Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele. A operação será realizada em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia
    Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele. A operação será realizada em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia Sergio Lima/AFP

A expectativa é que o julgamento possa ser concluído ainda hoje, caso o ministro Cristiano Zanin apresente voto na sequência. Se isso ocorrer, a definição das penas pode começar nesta sexta-feira (12/9). 

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 11/09/2025 13:56
