Julgamento de Bolsonaro é retomado no STF; acompanhe ao vivo

Enquanto Fux lia o longo voto, Cármem fazia anotações. Expectativa é de que rebata ponto a ponto - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, às 14h desta quinta-feira (11/9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia. A sessão terá início com o voto da ministra Carmen Lúcia, considerado decisivo para formação da maioria. Até agora, o placar está em 2 a 1 pela condenação dos acusados.

Na terça-feira (9/9), Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e os demais réus, sendo acompanhado por Flávio Dino, que apresentou ressalvas quanto à participação de Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, classificando as participações como de “menor importância”.

Enquanto Luiz Fux, em voto com duração de 14 horas, absolveu o ex-presidente e condenou Mauro Cid e Walter Braga Netto.

















A expectativa é que o julgamento possa ser concluído ainda hoje, caso o ministro Cristiano Zanin apresente voto na sequência. Se isso ocorrer, a definição das penas pode começar nesta sexta-feira (12/9).