Lula cria Carteira Nacional Docente; programa prevê desconto a professores

O documento foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quinta-feira (11/9), a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). O documento foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Primeiro a discursar no evento, Camilo Santana afirmou que a Carteira Nacional Docente do Brasil facilitará a identificação de professores brasileiros. "Por que o médico tem carteira de identificação? Por que o advogado tem carteira? Então agora, é a vez do professor terá a sua carteira. E essa carteirinha é linda", brincou Camilo ao anunciar a carteira de identificação de professores.

Leia também: Lula e chanceler alemão defendem acordo Mercosul-UE em telefonema

Benefícios

O ministro da Educação ainda acrescentou que professores que têm a Carteira Nacional Docente do Brasil terão vantagens em hospedagens e em cartões de crédito emitidos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.

"Com a carteirinha, os professores terão 15% de desconto na hospedagem em hotéis vinculados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis", disse Camilo Santana.

Leia também: Relatório da OCDE mostra os números da evasão no ensino superior brasileiro

Importância dos professores

A importância da licenciatura na educação brasileira deram o tom nos discursos feitos por Hugo Motta e pelo presidente Lula. O chefe da Câmara enfatizou que o novo documento vai além de um simples cartão para professores.

"Nós sabemos o quanto essa carteira vai trazer dignidade para uma profissão que é tão importante nas nossas vidas, que é tão importante para garantirmos cada vez mais uma educação de qualidade", disse Motta.

Já Lula falou que investimentos na qualificação de professores devem fazer parte de uma política de estado, "não apenas um programa de governo".

"(Assim), você coloca o dinheiro no orçamento, e isso significa que o estado tá assumindo a responsabilidade e as coisas vão acontecendo. Então, é isso que nós queremos que aconteça na educação, é isso que nós queremos que aconteça na saúde e é isso que a gente quer que aconteça com nossos professores", afirmou o presidente.

Programa Mais Professores

Inspirado na lógica do Programa Mais Médicos, o Programa Mais Professores foi lançado no início deste ano. De acordo com o Ministério da Educação, a iniciativa prevê ações desde a escolha da profissão dos estudantes, com incentivo à licenciatura, até o incentivo a trabalhar na rede pública de educação.

Entre as iniciativas do Programa Mais Professores, há o pé-de-meia licenciatura, que é um incentivo financeiro para o ingresso, permanência e conclusão de cursos de graduação em licenciaturas. O estudante receberá mensalmente R$ 1.050 durante o período de realização da faculdade.

De acordo com o ministro da Educação, mais de nove mil estudantes de licenciatura são beneficiados com esse benefício atualmente. Há também um portal no Ministério da Educação com informações sobre cursos de formação inicial, continuada e pós-graduações a professores.