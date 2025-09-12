InícioPolítica
Embaixada dos EUA intensifica críticas ao STF após condenação de Bolsonaro

Representação diplomática compartilhou novas falas de autoridades americanas criticando a atuação do ministro do Alexandre de Moraes em julgamento que condenou Bolsonaro por golpe de Estado

Embaixada repostou falas de autoridades americanas criticando a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado - (crédito: Luis Dantas - wikimedia commons )
Embaixada repostou falas de autoridades americanas criticando a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado - (crédito: Luis Dantas - wikimedia commons )

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltou a criticar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (12/9). Em seu perfil nas redes sociais, a embaixada compartilhou e traduziu falas de autoridades americanas contra a decisão, que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão.

Nas declarações, autoridades americanas acusaram o ministro do STF Alexandre de Moraes de “desmantelar o Estado de Direito” e levar as relações diplomáticas para “o ponto mais sombrio”. Também voltaram a acusar Moraes de violar os direitos humanos. 

“Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas  grandes nações para o ponto mais sombrio em dois séculos”, disse o vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau.

“Enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo saída para esta crise”, acrescentou.

Em seguida, a Embaixada dos EUA publicou fala do subsecretário de Diplomacia Pública, Darren Beattie, também ligado ao Departamento de Estado — equivalente ao Ministério das Relações Exteriores.

“Ontem, quatro dos cinco ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura do ministro Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, que tem Bolsonaro e seus apoiadores como alvo”, disse Beattie.

“Encaramos esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade”, emendou.

Ameaça de novas sanções

A Embaixada dos EUA vem reproduzindo críticas ao julgamento de Bolsonaro e ameaças de novas sanções ao Brasil nas últimas semanas. Integrantes do governo de Donald Trump já afirmaram que os Estados Unidos devem adotar novas medidas após a condenação.

Ontem (11), a representação diplomática compartilhou fala do Secretário de Estado, Marco Rubio, de que os EUA “responderão de forma adequada a essa caça às bruxas”.

Por Victor Correia
postado em 12/09/2025 15:34
