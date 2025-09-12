A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro se manifestou, nesta sexta-feira (12/9), após a condenação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Michelle disse: "Querem apagar sua voz, mas você já fez história e ainda tem muito por fazer".

A mensagem foi publicada nos stories do Instagram, acompanhada por uma montagem com quatro fotos de Bolsonaro e a bandeira do Brasil. Na quinta-feira (11/9), Michelle compartilhou outra mensagem, mas dessa vez citando Deus e justiça: "Há um Deus no céu que tudo vê, que ama a justiça e odeia a iniquidade".

Michelle se manifesta após condenação de Bolsonaro: "você já fez história" (foto: Reprodução/Instagram)

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Confira as penas dos integrantes do "Núcleo 1"

Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses

Braga Netto: 26 anos

Almir Garnier: 24 anos

Anderson Torres: 24 anos

Augusto Heleno: 21 anos

Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos

Alexandre Ramagem: 16 anos, um mês e 15 dias

Mauro Cid: 2 anos (regime aberto)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular