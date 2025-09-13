Imprensa internacional elogia condenação de Bolsonaro

"Em pelo menos 15 golpes militares ou tentativas desde que o Brasil derrubou sua monarquia, em 1889, esta é a primeira vez que os líderes dessas conspirações foram condenados", afirma o jornal The New York Times - (crédito: SERGIO LIMA/AFP)

A imprensa internacional repercutiu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Os jornais destacaram o ineditismo da decisão, que confronta o histórico de golpes militares do país.

O The New York Times, dos Estados Unidos, ressaltou que a condenação do ex-presidente é uma "decisão histórica" no Brasil. "Em pelo menos 15 golpes militares ou tentativas desde que o Brasil derrubou sua monarquia, em 1889, esta é a primeira vez que os líderes dessas conspirações foram condenados", afirmou o jornal. E relembrou as sanções dos EUA ao Brasil, mas afirmou que o país "se manteve firme" na condução do processo.

Também no The New York Times, um artigo frisa que o Brasil teve sucesso onde os EUA fracassaram, ao comentar a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.

Escrito por um dos autores do livro Como as Democracias Morrem, o professor de Harvard Steven Levitsky, e pelo professor Filipe Campante, o artigo afirma que a democracia do Brasil deu um exemplo à dos EUA ao condenar um ex-presidente por tentar anular a eleição.

"Apesar de todas as suas falhas, a democracia brasileira é hoje mais saudável do que a americana. Conscientes do passado autoritário do país, as autoridades judiciais e políticas brasileiras não deram a democracia por garantida. Seus pares americanos, por outro lado, fracassaram na tarefa. Em vez de minar os esforços do Brasil para defender sua democracia, os americanos deveriam aprender com ela", escreveram os especialistas.

Os professores norte-americanos fazem um paralelo do julgamento de Bolsonaro com o caso de Donald Trump, que, ao perder as eleições de 2020, não reconheceu o resultado e instigou apoiadores a invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, na tentativa de impedir a diplomação do democrata Joe Biden.

"O Supremo Tribunal Federal brasileiro fez o que o Senado dos EUA e os tribunais federais tragicamente falharam em fazer: levar à Justiça um ex-presidente que atacou a democracia", disse o artigo. "Ao contrário dos Estados Unidos, portanto, as instituições brasileiras agiram com vigor e, até o momento, de forma eficaz, para responsabilizar um ex-presidente por tentar anular uma eleição. É justamente a eficácia das instituições brasileiras que colocou o país na mira do governo Trump", escreveram.

Os especialistas destacaram que "em um movimento que evoca algumas das intervenções mais antidemocráticas dos EUA na Guerra Fria, os EUA estão tentando subverter uma das democracias mais importantes da América Latina".

O jornal El País, da Espanha, ressaltou que, apesar de "forte pressão" dos EUA, o julgamento de Bolsonaro e aliados foi concluído. "Nestes tempos amargos para a democracia global, o veredicto do Brasil envia uma mensagem poderosa para o resto do mundo: a Justiça pode punir aqueles que minam a ordem constitucional e as instituições", frisou.

O Le Monde, da França, destacou a condenação como causa de uma "crise sem precedentes entre a principal potência da América Latina e os Estados Unidos", repercutindo a declaração de Donald Trump de que o processo contra o ex-presidente brasileiro era "muito parecido com o que tentaram fazer comigo". "Esta é a primeira vez que um ex-chefe de Estado teve que responder a tais acusações, em um país ainda assombrado pela memória da ditadura militar", disse o jornal francês. (AE e Agência Brasil)