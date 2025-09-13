InícioPolítica
Prisão de Bolsonaro é apoiada por 50% dos brasileiros, diz Datafolha

Datafolha ouviu 2.005 eleitores em meio ao julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na Primeira Turma do STF. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Metade dos brasileiros apoia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Segundo pesquisa Datafolha publicada neste sábado (13/9), outros 43% são contra a medida.

  • 50% dos entrevistados concordam com a prisão de Bolsonaro;
  • 43% são contrários a medida;
  • 7% não sabem

O Datafolha ouviu 2.005 eleitores na segunda (8/9) e na terça-feira (9/9), em meio ao julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento foi realizado em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado e mais outros quatro crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Mesmo após a condenação, Bolsonaro não deve ser preso imediatamente. Antes, o acórdão da decisão deve ser publicado — processo que pode ocorrer em até 60 dias após o julgamento.

O acórdão reúne todos os votos dos ministros e serve como base para os recursos dos advogados de defesa. As defesas dos réus terão dois dias para apresentarem os recursos contra as condenações.

Sendo assim, a pena só deve ser executada após o esgotamento dos recursos e quando a decisão tornar-se definitiva, o chamado trânsito em julgado.

postado em 13/09/2025 14:19
