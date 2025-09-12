Veja memes da condenação de Bolsonaro nas redes sociais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11/9), para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado. Com o voto da ministra Cármen Lúcia, o placar do julgamento está 3 a 1 contra o ex-chefe do Executivo, faltando somente o do presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin.

Se no Supremo a sessão foi de longas horas de votos, na internet o dia foi de celebração. Perfis em redes sociais transformaram a condenação em um “grande dia” com memes que misturam política, humor e ironia. Um dos mais compartilhados destacou a coincidência da data: “Bolsonaro sendo condenado em um 11 de setembro graças ao voto DE UMA MULHER, por favor vamos todos aos bares comemorar”.

Confira alguns memes

Condenação de Bolsonaro gera memes nas redes sociais Redes sociais/Reprodução



Outros preferiram brincar com os indicadores econômicos: “No dia que Bolsonaro é condenado: dólar em queda, bolsa bate recorde, safras recordes, inflação em queda. Deus está dando sua benção! Amém!”.

Houve ainda quem montasse uma “árvore genealógica” da comemoração: “Alexandre de Moraes: pai. Cármen Lúcia: mãe. Lula: vô. Alcione: vó”.





Nas redes sociais, expressões como “grande dia”, “Bolsonaro condenado” e “Cármen Lúcia” chegaram ao topo dos assuntos mais comentados.