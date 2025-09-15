Suspeito de matar Charlie Kirk não coopera com autoridades

O assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, ocorrido na última quarta-feira (10/9) durante um evento na Universidade do Vale de Utah, segue sem explicação clara sobre as motivações do atirador. O principal suspeito, Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso, mas, segundo as autoridades, não tem colaborado com as investigações. A acusação formal contra Robinson está prevista para a próxima terça-feira (16).

O governador de Utah, Spencer Cox, confirmou em entrevista à rede ABC que Robinson não se manifestou desde a prisão. “Ele não está cooperando, mas todas as pessoas ao seu redor estão, e isso é muito importante”, afirmou o republicano. Cox destacou ainda que amigos e familiares do acusado têm prestado depoimentos relevantes para a apuração.

Durante o atentado, Kirk, conhecido aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e cofundador da organização conservadora Turning Point USA, foi morto com um disparo de fuzil em meio a um público de cerca de 3 mil pessoas. A tragédia gerou comoção imediata entre apoiadores e críticas generalizadas à escalada da violência política.

As autoridades revelaram que, junto ao rifle apreendido, havia quatro munições com inscrições enigmáticas. As mensagens faziam referência a piadas comuns em comunidades de jogos on-line, o que reforça a tentativa dos investigadores de compreender o contexto psicológico do atirador.

Apesar do silêncio do suspeito, pessoas próximas a ele, incluindo um colega de apartamento, têm colaborado de forma “incrivelmente cooperativa”, segundo Cox. A identidade do representante legal de Robinson ainda não foi confirmada pela imprensa norte-americana.

A execução de Kirk levou o caso ao centro do debate público. Trump, em entrevista na ultima sexta-feira (12), defendeu a aplicação da pena de morte ao acusado. “Em Utah, eles têm a pena de morte, e vocês têm um governador muito bom lá. Ele está empenhado em buscar essa punição”, disse Trump.

