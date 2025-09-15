Preso pela PF, "Careca do INSS" decide depor na CPMI hoje

CPMI aprovou convocação de Careca do INSS antes da prisão e ministro do STF tornou a participação do investigado facultativa - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se prepara para um momento decisivo na apuração das fraudes que atingiram aposentados e pensionistas em todo o país.

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", deve comparecer hoje, às 16h, ao Senado Federal, convocado para prestar esclarecimentos na condição de investigado.

A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em vídeo divulgado ontem, nas redes sociais, após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), desobrigar a presença do "Careca" no colegiado.

"Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca'", afirmou Viana. "Nós estamos em contato com a defesa, que confirmou o desejo de que ele fale e exponha o posicionamento em relação a todas as suspeitas que estão sendo levantadas pela Polícia Federal e também divulgadas pela imprensa. É um passo muito importante para o esclarecimento de todo esse escândalo e crime organizado que tomou conta da Previdência Social em nosso país", acrescentou o senador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O depoimento de Antunes é considerado um dos mais aguardados desde a instalação da comissão, já que ele é apontado pela Polícia Federal como operador de um esquema de descontos ilegais que teria gerado prejuízos de até R$ 6,3 bilhões ao INSS. De acordo com os investigadores, o empresário atuava como lobista e facilitador, intermediando pagamentos e articulações para destravar operações.

Leia também: Como funcionava o esquema de fraudes no INSS que gerou prejuízo bilionário

Prisão e liberação

Na sexta-feira, Antunes e o empresário Maurício Camisotti, outro suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema, foram presos em uma nova fase da Operação Sem Desconto, da PF. A operação teve como objetivo evitar a destruição de provas, o repasse de patrimônio e possíveis tentativas de obstrução da investigação.

Para que possa participar da sessão de hoje, a CPMI solicitou ao Supremo a liberação temporária de Antunes, pedido atendido por Mendonça. Contudo, o ministro decidiu que investigados convocados para CPMIs não são obrigados a depor. A medida tornou facultativa a participação de Antunes e de Camisotti, que tem oitiva marcada para a próxima quinta-feira.

Expectativa no Congresso

A convocação de Antunes foi comemorada pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que publicou nas redes sociais a confirmação feita pelo senador Carlos Viana. "Vitória!", celebrou o parlamentar, destacando que houve 14 pedidos formais de convocação até que o empresário fosse chamado a depor. A expectativa de deputados e senadores é conseguir informações que ajudem a esclarecer a participação de outros nomes no esquema.

Segundo relatório da Polícia Federal, Antunes teria recebido ao menos R$ 53,58 milhões de entidades associativas e empresas intermediárias. Parte desse montante, cerca de R$ 9,32 milhões, teria sido repassada a servidores e companhias ligadas à alta cúpula do INSS. (Com Agência Estado)