Bolsonaro retorna ao hospital para exames após crise de soluço

O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou, na tarde desta terça-feira (16/9), ao Hospital DF Star para exames. Segundo fontes hospitalares ouvidas pelo Correio, Bolsonaro voltou a ter crise de soluço, vômito e apresentou uma queda na pressão arterial.
Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e chegou ao hospital acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de policiais penais que o vigiam em sua casa, no condomínio Solar de Brasília.
Em postagem publicada no X (antigo Twitter) às 16h20, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou a emergência hospitalar e pediu orações aos seguidores.
Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025
Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.
Peço a oração de todos para que não seja nada grave.
No domingo (14/9), Bolsonaro esteve no mesmo hospital para a realização de procedimento cirúrgico para remoção de lesões na pele.
Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do hospital, Bolsonaro foi admitido na unidade para exames laboratoriais, exames de imagem e retirada cirúrgica de lesões cutâneas. Os exames laboratoriais apontaram anemia por deficiência de ferro, enquanto a tomografia de tórax revelou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.
O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, sem intercorrências, com exérese marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito. O ex-presidente também recebeu reposição de ferro por via endovenosa.
O boletim ainda informa que, nos próximos dias, serão disponibilizados os resultados anatomopatológicos das lesões para definição diagnóstica e avaliação da necessidade de complementação terapêutica. Após o procedimento, Bolsonaro recebeu alta hospitalar e deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastroesofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.
