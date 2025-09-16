Padilha diz que não está "nem aí" para visto americano

O ministro da Saúde avisou o presidente Lula de que, caso participe da Assembleia, não precisará estar na mesma comitiva do presidente - (crédito: Rafael Nascimento/MS)

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira (16/9), que não está “nem aí” para a emissão do visto norte-americano para participação na assembléia geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A afirmação foi feita durante coletiva com jornalistas, após o anúncio do cronograma para unificação do cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) com o CPF.

“Esse negócio do visto é igual aquela música, Tô nem aí, sabe? Vocês estão mais preocupados com o visto do que eu, tá certo? Tô nem aí. Eu acho que só fica preocupado quem quer ir para os Estados Unidos. Eu não quero ir para os Estados Unidos", afirmou Padilha.

O ministro frisou que foi convidado a participar da sessão de ministros da saúde do mundo todo, que vai acontecer neste mês em Nova York. Também foi convidado para o evento a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em Washington DC.

Além da questão do visto, o ministro também afirmou que não confirmou presença nos eventos porque está dando prioridade à votação da medida provisória (MP) do Agora Tem Especialistas, que será apreciada no Congresso Nacional.

Padilha aproveitou o momento para cutucar a oposição. “Só fica preocupado com visto quem quer sair do Brasil, ou quem quer ir pra lá pra fazer lobby de traição da pátria, como alguns tão fazendo. Não é o meu interesse, tá certo? Então eu tô nem aí com relação a isso”, ressaltou.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves