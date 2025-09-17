Bolsonaro passa noite internado após mal-estar em prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a noite no Hospital DF Star, em Brasília, após ser internado às pressas na tarde de terça-feira (17/9). Na ocasião, Bolsonaro apresentou uma crise de soluço, episódios de vômito e queda de pressão arterial. As polícias Penal e Militar fazem a escolta no local.
De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, o pai chegou a ficar cerca de dez segundos sem respirar durante o episódio. “Hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. (...) Teve um episódio de vômito a jato, com força, ficou quase dez segundos sem respirar”, relatou o parlamentar à imprensa em frente ao hospital.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o ex-presidente está recebendo medicação intravenosa e passando por exames. Já o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) declarou, em transmissão ao vivo, que o pai está sendo avaliado para um possível câncer e mencionou também a suspeita de hérnia.
Segundo o deputado Evair de Melo (Progressistas-ES), não há previsão de alta. A equipe médica que acompanha o ex-presidente, com base em São Paulo, veio para Brasília para fazer uma nova avaliação.
No último domingo (14), Bolsonaro já havia estado na mesma unidade hospitalar para a remoção cirúrgica de lesões na pele. Exames laboratoriais realizados na ocasião apontaram anemia por deficiência de ferro. Já a tomografia de tórax revelou imagem residual compatível com pneumonia por broncoaspiração.
Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar no condomínio Solar de Brasília. Ele chegou ao hospital escoltado por policiais penais e acompanhado dos filhos Jair Renan e Carlos Bolsonaro.