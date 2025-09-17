InícioPolítica
Emendas Pix: Dino dá 15 dias para AGU e TCU explicarem movimentações

Decisão ocorre após aprovação da PEC da Blindagem na Câmara e aponta possíveis irregularidades no orçamento secreto

Na última segunda-feira (15), Dino suspendeu repasses de emendas a nove municípios, citando
Na última segunda-feira (15), Dino suspendeu repasses de emendas a nove municípios, citando "indícios de crimes" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (17/9) que a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) apresentem, em até 15 dias, um cronograma detalhado de fiscalização das chamadas emendas PIX.

Segundo o despacho, o plano deverá estabelecer etapas e prazos para análise, apreciação e eventual julgamento dos relatórios de gestão referentes ao período de 2020 a 2024. A medida reforça a cobrança do Supremo por maior controle e transparência sobre o uso desses recursos.

A decisão foi tomada um dia após a Câmara dos Deputados aprovar a chamada PEC da Blindagem, que amplia as garantias aos parlamentares, restringindo a prisão em flagrante e exigindo aval do Legislativo para abertura de processos criminais contra deputados e senadores. O texto resgata trechos da Constituição de 1988 e prevê prazo de 90 dias para que o Congresso analise pedidos de prisão ou ações penais contra seus membros.

Dino ressaltou, no despacho, que a prestação de contas é uma obrigação constitucional, sobretudo diante dos montantes envolvidos.

“Trata-se de dezenas de bilhões de reais do Orçamento Geral da União, que não podem permanecer em zonas de indefinição quanto à aferição da idônea e eficiente aplicação”, escreveu o ministro.

A determinação se soma a outras medidas recentes do STF sobre o tema. Na última segunda-feira (15), Dino suspendeu repasses de emendas a nove municípios, citando “indícios de crimes” como desvio de verbas, superfaturamento e contratação de empresas sem qualificação. Os casos foram encaminhados à Polícia Federal.

O ministro também apontou irregularidades no chamado “novo orçamento secreto”. O TCU identificou 148 planos de trabalho com status “não cadastrado” que, ainda assim, receberam R$ 85,4 milhões em transferências. A suspeita é de crimes como peculato, corrupção e uso irregular de verbas. Esses casos também deverão ser investigados pela PF.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 17/09/2025 14:02
