PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é coisa séria', diz Lula

O presidente Lula voltou a criticar a PEC da Blindagem, que aumenta as proteções de parlamentares contra processos criminais. - (crédito: Platobr Politica)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta quinta-feira (18/9) a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, que aumenta proteção de parlamentares contra processos criminais e estende o foro privilegiado a presidentes de partidos, mesmo que não ocupem cargos públicos.

Segundo Lula, a proposta "não é uma coisa séria". O presidente disse ainda ter ficado "muito chateado" com a aprovação, feita em dois turnos na terça-feira (16) na Câmara dos Deputados.

"Ontem (17) vocês viram que eu fiquei muito chateado, até dei uma entrevista para a BBC de Londres. A votação no Congresso Nacional da prerrogativa garantindo imunidade da forma que foi garantida, até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro", discursou o presidente.



Durante a entrevista, publicada na noite de ontem, Lula disse que o texto é "desagradável". Ele desviou ainda ao ser questionado sobre dissidentes do PT que votaram a favor da blindagem: "não sou presidente do meu partido, sou presidente da República".

Lula comentou sobre a medida durante fala em evento para anúncio das cidades selecionadas para receber investimentos federais para a contenção de encostas e para drenagens, no Palácio do Planalto. Antes do evento, o presidente rebateu pergunta de jornalistas sobre o PL da Anistia, também criticado pelo governo. "Anistia é com o Congresso Nacional", disse.