Padilha recebe visto dos EUA e diz que ida à ONU é "obrigação do país"

Ministro da Saúde foi o último da comitiva a ter o visto liberado e deve participar da Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Padilha destacou que a participação faz parte de um dever diplomático - (crédito: Rafaela Bonfim/ CB)
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou  nesta quinta-feira (18/9) que recebeu o visto dos Estados Unidos para integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 78ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Ele também é convidado para a conferência da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), nos dias 29 e 30, em Washington.

Padilha destacou que a participação faz parte de um dever diplomático. "É uma obrigação do país garantir o acesso de uma autoridade que é convidada para esse evento", afirmou. 

O ministro participará de uma sessão da ONU dedicada a doenças crônicas e saúde mental, além de eventos paralelos sobre saúde global, incluindo o preparatório da COP30.

Segundo ele, também estão previstas reuniões bilaterais com países dos Brics, da União Europeia e do G20. Já a presença em Nova York ainda será avaliada, por causa da votação da Medida Provisória do programa Mais Médicos. "Estou concentrado agora em acompanhar a votação", disse.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

Por Rafaela Bomfim
postado em 18/09/2025 16:45
