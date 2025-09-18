Padilha recebe visto dos EUA e diz que ida à ONU é "obrigação do país"

Padilha destacou que a participação faz parte de um dever diplomático - (crédito: Rafaela Bonfim/ CB)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou nesta quinta-feira (18/9) que recebeu o visto dos Estados Unidos para integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 78ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Ele também é convidado para a conferência da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), nos dias 29 e 30, em Washington.

Padilha destacou que a participação faz parte de um dever diplomático. "É uma obrigação do país garantir o acesso de uma autoridade que é convidada para esse evento", afirmou.



O ministro participará de uma sessão da ONU dedicada a doenças crônicas e saúde mental, além de eventos paralelos sobre saúde global, incluindo o preparatório da COP30.



Segundo ele, também estão previstas reuniões bilaterais com países dos Brics, da União Europeia e do G20. Já a presença em Nova York ainda será avaliada, por causa da votação da Medida Provisória do programa Mais Médicos. "Estou concentrado agora em acompanhar a votação", disse.

