Relator da anistia não fecha porta a Bolsonaro

Deputado Paulinho da Força, escolhido pelo presidente da Câmara para elaborar o texto sobre perdão aos golpistas, deixa dúvidas se o ex-chefe do Executivo, condenado pelo STF, será beneficiado. Oposição se divide sobre expectativa em relação ao parlamentar

A escolha de Paulinho da Força não agradou plenamente à oposição, porque o parlamentar tem proximidade com ministros do STF - (crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)
Escolhido como relator do projeto de anistia aos golpistas do 8 de Janeiro, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) não deixou claro se o texto que pretende apresentar na Câmara beneficiará o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por atentar contra a democracia. O parlamentar afirmou que vai ouvir ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), todas as bancadas e governadores para a construção do seu relatório.

"Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria", destacou a jornalistas.

A escolha de Paulinho da Força não agradou plenamente a oposição, porque o parlamentar tem histórico de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é próximo de ministros do STF. Ele chamou publicamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator da trama golpista, de "guardião da democracia". O deputado também já se manifestou contra a anistia aos extremistas. 

Em conversa com o Correio, o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) afirmou que a indicação do deputado para a relatoria da anistia "frustrou a direita" e retirou o entusiasmo obtido após a vitória na aprovação da urgência em plenário, na quarta-feira. Ele ainda levantou dúvidas sobre a imparcialidade do relatório a ser apresentado, por causa da amizada do deputado com Moraes.

"Se nós formos pensar na amizade, está totalmente desfavorável para nós, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes se mostra totalmente contrário à direita. Essa relação muito próxima nos deixa agora de joelhos", frisou.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediu que parlamentares da sigla não critiquem o relator. Nas redes sociais, ele elogiou a indicação. Classificou Paulinho da Força de "um ferrenho crítico do governo do descondenado", em referência a Lula. "Tenho plena confiança que, a partir de agora, vamos começar os diálogos e fazer justiça e anistiar os presos injustamente. Bom trabalho! Conte comigo", escreveu no X.

A legenda que Paulinho comanda fez coligação com o PT nas eleições de 2022, mas o laço político não durou muito tempo e, após um ano no governo, a sigla cortou vínculos com o Planalto, depois de considerar que havia ficado "de escanteio" na distribuição de cargos. Com a "separação", Paulinho passou a criticar a gestão Lula, chamada por dele de "enganação".

Ao anunciar a escolha, nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ressaltou ter certeza de Paulinho da Força "conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário".

Na esquerda, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) curtiu uma publicação de Paulinho, no Instagram, logo após o anúncio de Motta confirmando-o para a relatoria da anistia.  

Aprovado

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, minimizou as críticas de parte da direita à escolha de Paulinho da Força.

Em entrevista ao Correio, ele classificou o parlamentar como um político "equilibrado" e disse acreditar que o texto a ser apresentado refletirá a posição majoritária da oposição.

"Eu gostei da indicação. O Paulinho sempre se mostrou muito equilibrado, principalmente ultimamente. Ele vai fazer o que a maioria decidir, tenho certeza disso", sustentou Valdemar.

O dirigente partidário defendeu que a anistia seja ampla e não se limite a reduções de pena. "Isso não é anistia. Nós temos que liberar esse pessoal para ir embora para casa. Sempre foi assim no passado. O próprio Lula, quando presidente, concedeu anistia a muita gente. Agora teremos que trabalhar muito para alcançar o mesmo", afirmou.

Segundo Valdemar, Bolsonaro acompanha o tema de perto e demonstra preocupação com os apoiadores presos. "Sempre que converso com ele, essa é uma preocupação presente", concluiu.

 

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Danandra Rocha e Wal Lima
postado em 19/09/2025 03:55
