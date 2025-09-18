Ministros do TSE plantam mudas em ‘Jardim da Democracia’

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, plantou uma jabuticabeira durante a inauguração do Jardim da Democracia. - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inauguraram nesta quinta-feira (18/9) o “Jardim da Democracia” na sede da Corte. No evento, que contou também com a presença de servidores do tribunal, os magistrados plantaram mudas nativas do Cerrado.

Dentre os participantes estavam a presidente do TSE, Cármen Lúcia, e os demais ministros plenos da Corte: André Mendonça; Kassio Nunes Marques; Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues; Antonio Carlos Ferreira; e Floriano Marques Neto. Também participou o ministro substituto do TSE e decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Leia também: Gilmar Mendes diz que PEC da Blindagem não afeta processos em curso

“O plantio que nós vamos começar aqui hoje, nesse jardim da democracia do nosso sistema eleitoral, é para que tenha raízes cada vez mais fortes. Não temos somente o nosso trabalho pela democracia, mas a certeza de que a sociedade brasileira pretende que essa democracia faça florescer os melhores frutos da justiça, da liberdade e da solidariedade para todas as pessoas”, discursou Cármen Lúcia.











Em clima descontraído, os ministros plantaram com uma enxada as mudas e as regaram. Depois, posaram para fotos com os presentes. A inauguração ocorre a cerca de um ano das próximas eleições presidenciais.

Cada planta possui uma placa com a espécie e com o nome do ministro que plantou, tanto os membros plenos quanto os substitutos da corte. Entre as espécies estão: ipê-rosa, oliveira, palmeira jerivá-açu e jabuticabeira.