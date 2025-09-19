Após ultimato do União Brasil, Sabino deve reunir-se com Lula nesta sexta

Único ministro filiado ao União Brasil, o titular do Turismo, Celso Sabino, deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (19/9), no Palácio da Alvorada. O encontro ocorrerá um dia após o ultimato dado pelo partido do ministro para que os filiados deixem o Governo Federal em até 24h.

O prazo, a contar pela emissão do comunicado do partido, terminará na tarde desta sexta. O tempo de um dia para que filiados do União Brasil saiam do governo tem como contexto investigações da Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal. Segundo o órgão, o presidente da sigla Antônio Rueda é investigado na ação de combate ao primeiro comando da capital (PCC).

Além do possível encontro com Rueda, Lula tem outras duas agendas na parte da manhã. Uma, às 11h, será com autoridades da União Europeia. Já às 11h30, o presidente se reúne com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e com a Secretária-Executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

