Jorge Seif é repreendido após xingamento em sessão da CPMI do INSS

O senador Jorge Seif (PL-SC) foi advertido nesta quinta-feira (18/9) pelo presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Carlos Viana (Podemos-MG). Durante a fala em plenário, Seif se referiu de forma ofensiva ao advogado Nelson Wilians, convocado para depor na comissão.

Ao criticar o comportamento do depoente, que se recusou a responder a várias perguntas dos parlamentares, Seif afirmou: “Sabe o que esse senhor veio aqui responder? Nada. Apenas frases ensaiadas. Falando que não tem nada a ver com o objeto da CPMI, pensando que tem algum trouxa, algum babaca aqui nesta comissão”.



Diante do tom adotado pelo senador, o presidente da CPMI interveio de imediato. “Senador, por gentileza, cuidado com os termos. Nós já conversamos com a liderança sobre, primeiro, a forma de tratar as testemunhas. Segundo, os termos dentro desta comissão, por gentileza, senador”, disse Carlos Viana.

Wilians, que foi alvo de operação da Polícia Federal, compareceu à CPMI amparado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que o desobrigou a responder às perguntas. O episódio elevou a tensão da sessão, marcada por embates entre parlamentares e críticas à postura do advogado.



