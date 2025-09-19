Sabino vai sair do governo após ultimato do União Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, vai deixar o cargo, conforme apurado pelo Correio, após o ultimato do partido, que publicou resolução que condicionava a continuidade dos filiados à ação de deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao longo desta sexta-feira (19/9), Sabino teve conversas com Lula para definir seu futuro no ministério. A última reunião, realizada por volta das 15h, no Palácio da Alvorada, o ministro anunciou, segundo fontes ligadas ao União Brasil, que deixará o governo após Lula retornar de Nova York, nos Estados Unidos, onde representará o Brasil em assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU).

Após a reunião com Lula, Sabino foi para um encontro com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, na noite desta sexta. A ideia de deixar o Ministério do Turismo apenas na semana que vem terá de passar por um aval do cacique do partido.

Isso porque o comunicado do União Brasil cravou que todos os filiados ao partido que estivessem no governo tinham de deixar a base de Lula até o fim do dia de hoje.