InícioPolítica
TURISMO

Sabino vai sair do governo após ultimato do União Brasil

Ao longo desta sexta-feira, Sabino teve conversas com Lula para definir seu futuro no Ministério do Turismo. Ele também conversa, na noite desta sexta, com Antônio Rueda, presidente do União Brasil

Lide- Min. do turismo Ministro Celso Sabino - (crédito: RAYRA PAIVA FRANCO)
Lide- Min. do turismo Ministro Celso Sabino - (crédito: RAYRA PAIVA FRANCO)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, vai deixar o cargo, conforme apurado pelo Correio, após o ultimato do partido, que publicou resolução que condicionava a continuidade dos filiados à ação de deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao longo desta sexta-feira (19/9), Sabino teve conversas com Lula para definir seu futuro no ministério. A última reunião, realizada por volta das 15h, no Palácio da Alvorada, o ministro anunciou, segundo fontes ligadas ao União Brasil, que deixará o governo após Lula retornar de Nova York, nos Estados Unidos, onde representará o Brasil em assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU).

Após a reunião com Lula, Sabino foi para um encontro com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, na noite desta sexta. A ideia de deixar o Ministério do Turismo apenas na semana que vem terá de passar por um aval do cacique do partido.

Isso porque o comunicado do União Brasil cravou que todos os filiados ao partido que estivessem no governo tinham de deixar a base de Lula até o fim do dia de hoje. 

Saiba Mais

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 19/09/2025 19:45 / atualizado em 19/09/2025 19:50
x