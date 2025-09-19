Padilha desiste de viagem à ONU por restrições impostas pelos EUA

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cancelou sua participação na comitiva brasileira que viaja neste domingo (22/9) a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, após o governo dos Estados Unidos impor restrições à sua mobilidade no país.
Padilha havia recebido um visto diplomático com autorização limitada para circular exclusivamente na cidade de Nova York, com restrições específicas dentro da própria Ilha de Manhattan. A medida, imposta pelo governo dos EUA, se baseia em protocolos de segurança que restringem a locomoção de representantes de países considerados hostis ou não cooperativos.
Com isso, o ministro deixará de participar das atividades da delegação brasileira liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também cancelou a extensão da viagem a Washington, onde tinha prevista uma reunião com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
O episódio marca a primeira baixa na comitiva presidencial brasileira, e ocorre em um contexto de medidas semelhantes já impostas a autoridades de países como Irã, Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela.
O governo brasileiro acionou a ONU para contestar as restrições ao visto do ministro. Segundo o chanceler Mauro Vieira, o país já entrou em contato com o secretário-geral da organização, António Guterres, e com a presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock, para relatar o caso e pedir intervenção.
*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
