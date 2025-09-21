Lula sobre atos contra PEC da Blindagem e anistia: "Estou do lado do povo"

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Lula comentou estar "do lado do povo brasileiro" - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, na noite deste domingo (22/9), as manifestações contra o Projeto de Lei da Anistia e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que estão em discussão no Congresso Nacional. Os atos foram organizados por partidos e movimentos de esquerda e convocados por políticos e artistas nas redes sociais.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Lula comentou estar "do lado do povo brasileiro". "As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro", escreveu Lula, que está em Nova York, nos Estado Unidos, desde a manhã de domingo para participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU).

No recado das redes sociais do presidente, Lula pede que o Congresso concentre-se em "medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro". Na avaliação do Planalto, o Legislativo deve focar na votação de pautas como o projeto de lei de isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil mensais, além da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança e das medida provisória (MP) do Gás do Povo.

Ministros acenam para protestos

Assim como Lula, seus ministros usaram perfis nas redes sociais para repercutir os atos que ocorreram em capitais brasileiras contra a PEC da blindagem e a aprovação da urgência da análise do projeto de lei que prevê anistia a presos devido ao 8 de Janeiro.

Gleisi Hoffmann, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, defendeu a continuidade da punição contra os envolvidos nos atos de vandalismo e de tentativa de golpe de estado. "O Presidente Lula desembarcou em Nova York neste domingo, para a Assembleia Geral da ONU, acompanhado do povo brasileiro, que foi às ruas falar alto contra a anistia aos golpistas, contra a impunidade, mostrando o vigor da nossa democracia. Aqui a ameaça não se cria”, publicou.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, escreveu que "as ruas de várias grandes cidades se encheram em defesa soberana das nossas conquistas democráticas". "O povo expressou sua posição firme pela integridade do nosso Estado Constitucional. Com paz no coração e serenidade, nosso povo desenhou, nas praças e avenidas, o mapa de suas esperanças e as prioridades que espera de seus representantes”, continuou no X.