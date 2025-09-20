Na ONU, Lula defenderá democracia, multilateralismo e COP30

Acompanhado do ministro Relações Exteriores, Mauro Vieira, e de uma comitiva ainda não publicada pelo governo, Lula será o primeiro a a discursar na abertura do Debate Geral - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcará neste domingo (21/9) para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), previsto para ocorrer entre segunda-feira (22/9) e quarta-feira (24/9). No evento, o líder brasileiro discursará em defensa de temas como democracia, multilateralismo, meio ambiente, COP 30 — que ocorre em Belém, em novembro — , e sobre uma possível criação do Estado da Palestina.

Acompanhado do ministro Relações Exteriores, Mauro Vieira, e de uma comitiva ainda não publicada pelo governo, Lula será o primeiro a discursar na abertura do Debate Geral. Ele vai falar no dia 23 pela manhã, logo após as falas do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e da presidente da 80ª Assembleia Geral, Annalena Baerbock, da Alemanha.

A abertura é considerada uma oportunidade para apresentar à comunidade internacional as prioridades da política externa do Brasil. O discurso, de acordo com interlocutores do Planalto, não deve citar nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas usará recados diplomáticos ao líder de Casa Branca. Trump é principal figura a defender o tarifaço de 50% a produtos brasileiros importados pelos EUA desde agosto.

Democracia e multilateralismo

Segundo o Itamaraty, o presidente brasileiro abordará a o tema da democracia na quarta-feira, ao lado do presidente do Chile, Gabriel Boric, e do presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante o evento "Em Defesa da Democracia", iniciativa que reúne líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo, o Estado de Direito e a cooperação contra o extremismo, a desinformação, o discurso de ódio e o enfraquecimento das instituições democráticas.



“Em um contexto de incerteza global e crescentes ameaças a valores democráticos, o encontro constituirá a ocasião para reafirmar compromissos compartilhados em torno da democracia, do multilateralismo e do Estado de Direito”, explicou o diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Itamaraty, ministro Marcelo Marotta Viegas.

Meio ambiente e COP 30

Na quarta-feira, o Lula será co-presidente de um evento na assembleia da ONU sobre crise climática. “O encontro deverá impulsionar a mobilização dos Estados-membros para a ação climática, incluindo a apresentação de novas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, rumo à COP30”, disse o chefe da Divisão de Ação Climática do Itamaraty, Mário Gustavo Mottin.

Questão da Palestina

Na segunda-feira, Lula vai participar da 2ª sessão da Confederação Internacional de Alto Nível para Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, convocada pela França e Arábia Saudita. De acordo com o diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Itamaraty, ministro Marcelo Marotta Viegas, o Brasil vê a criação do estado palestino como ponto indispensável para atingir a paz.

“Na perspectiva brasileira, uma paz sustentável só poderá ser alcançada na região se ambas as partes puderem negociar em igualdade de condições, o que inclui a capacidade estatal da Palestina”, explicou o diplomata Marcelo Viegas.