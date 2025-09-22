Governo aproveita manifestações para dar fôlego a pautas populares

O presidente Lula estuda publicar uma medida provisória (MP) caso a isenção do Imposto de Renda não seja votada até novembro pelo Congresso Nacional - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governo federal quer aproveitar a onda de insatisfação popular com o Congresso Nacional para pressionar pela aprovação de medidas como a isenção do Imposto de Renda (IR) e o fim da escala de trabalho 6x1. São projetos que, se aprovados, podem dar um fôlego importante para a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano que vem.

De acordo com interlocutores ouvidos pelo Correio, o governo avalia que as manifestações de ontem (21/9) contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, realizadas em todo o país, enfraqueceram a direita no Congresso. A oposição foi a principal fiadora desses dois projetos, que avançaram na Câmara na semana passada, junto com parlamentares do Centrão.

Leia também: As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Hoje (22), a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, fez uma publicação nas redes sociais destacando as prioridades do governo para a semana.

"Esperamos no Congresso Nacional o debate e a votação de pautas importantes para o povo brasileiro, como a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, a Medida Provisória do Agora Tem Especialistas e o Projeto 168/25 que assegura garantia para crédito as empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump", escreveu a ministra.

"Vamos trabalhar pela rejeição da anistia, da impunidade e contra a redução de penas para os golpistas. E acompanharemos com muita atenção o processo contra (o deputado federal licenciado) Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o traidor da Pátria, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados", acrescentou Gleisi.

Essa semana esperamos no Congresso Nacional o debate e a votação de pautas importantes para o povo brasileiro, como a isenção do IR para quem ganha até $ 5 mil reais, a Medida Provisória do Agora tem Especialistas e o Projeto 168/25 que assegura garantia para crédito as empresas… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 22, 2025

Na semana passada, a aprovação da PEC da Blindagem e do requerimento de urgência para o PL da Anistia na Câmara dos Deputados foi vista como forte derrota para o governo. Porém, a manobra da oposição foi mal recebida pela opinião pública, com forte repercussão negativa nas redes e mobilização nas ruas no domingo.

Com isso, o governo espera reverter a derrota e retomar fôlego para suas pautas prioritárias, que foram deixadas de lado pelos parlamentares.

Corrida eleitoral

O Planalto aposta em uma série de projetos populares para pavimentar o caminho à reeleição de Lula. A isenção do IR é uma das principais propostas nesse sentido, pois beneficia cerca de 90% dos brasileiros, contado aqueles que serão isentos e os que receberão desconto.

Por isso, segundo governistas, Lula estuda publicar uma medida provisória (MP) com a isenção se o Congresso não aprovar o texto até novembro. Isso fará com que a isenção do IR passe a valer no ano que vem, e pressioná os parlamentares pela aprovação, justamente pela popularidade da medida. No momento, porém, essa é apenas uma alternativa.

Também fazem parte da aposta eleitoral o Gás do Povo, a gratuidade da conta de luz para famílias de baixa renda, e uma nova modalidade de financiamento imobiliário para a classe média, com condições melhores de crédito para a compra de imóveis até R$ 1,5 milhão, medida que ainda está sendo desenhada pelo Executivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular