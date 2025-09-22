EUA revogam visto do advogado-geral da União, Jorge Messias

O advogado-geral da União, nome de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não teve detalhes sobre os motivos da medida divulgados oficialmente pelo governo americano - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os Estados Unidos revogaram o visto de entrada do advogado-geral da União, Jorge Messias. A informação foi confirmada por uma fonte ligada ao governo americano à agência de notícias Reuters. Até o momento, Messias não se pronunciou sobre o episódio.

A decisão ocorre em meio a um contexto de tensões entre Washington e autoridades brasileiras. O advogado-geral da União, nome de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não teve detalhes sobre os motivos da medida divulgados oficialmente pelo governo americano.

O gesto amplia a pressão da Casa Branca sobre figuras do cenário jurídico e político nacional. Em julho, o Departamento do Tesouro já havia aplicado a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, sob alegações de violações de direitos humanos.

De acordo com comunicado anterior do secretário do Tesouro, Scott Bessent, Moraes estaria conduzindo uma “caça às bruxas ilegal” e seria responsável por prisões arbitrárias e restrições à liberdade de expressão.

Além da decisão contra Messias, o governo americano anunciou nesta segunda-feira (22/9) sanções contra Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes.