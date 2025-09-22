Intermediário do "Careca do INSS" nega ter sido sócio do lobista

"Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo. Atuei apenas como administrador financeiro e nada além disso", defendeu-se Rubens Oliveira Costa - (crédito: Agência Senado)

A sessão desta segunda-feira (22/9) da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS iniciou com embates após o empresário Rubens Oliveira Costa, apontado como intermediário de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, se reservar ao direito de permanecer calado em perguntas que possam incriminá-lo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), explicou a situação: “Mais uma vez foi conversado e muito bem esclarecido junto ao advogado e ao depoente que o habeas corpus que foi impetrado resultou em uma posição parcial de responder apenas aquilo que possa incriminá-lo e ele tem todo o direito de permanecer em silêncio”, disse o parlamentar após a sessão ter sido temporariamente suspensa para um diálogo com o advogado da parte.

"Nas questões de informações públicas, datas, qualquer outra que não seja diretamente ligada ao que possa incriminá-lo, a testemunha é obrigada a responder a esta comissão. Vamos dar sequência aos trabalhos, pedindo colaboração e deixando claro que o advogado pode a qualquer tempo solicitar a suspensão da sessão para orientação ao depoente", emendou.

Leia também: CPMI avança na apuração de fraudes bilionárias no INSS

Antes da sessão, Rubens leu um depoimento escrito pela sua defesa, em que ele negou ter sido sócio de qualquer empresa ligada a Antônio Carlos Camilo e afirmou que atuou apenas como administrador financeiro em quatro empresas, recebendo apenas salário e pequenas gratificações pontuais. “Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo. Atuei apenas como administrador financeiro e nada além disso”, enfatizou.

O empresário também declarou que não recebeu propinas, não participou de pagamentos ilegais e deixou o cargo de administrador financeiro no início de 2004, antes do surgimento de investigações envolvendo seu nome. Rubens detalhou ainda a situação financeira pessoal: contas bloqueadas pela Justiça, patrimônio mínimo e dificuldades para arcar com despesas básicas.

“Possuo apenas uma pequena composição no valor de R$ 300 mil, acumulada ao longo da vida de trabalho, que atualmente se encontra bloqueada pela Justiça Federal”, afirmou.

Leia também: PL quer emparedar Centrão em ofensiva pela anistia

CPMI do INSS

A comissão investiga fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões, que teriam causado prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A CPMI ainda negocia a oitiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, que havia desmarcado depoimento marcado para 15 de setembro.

A convocação de Tânia Carvalho dos Santos, esposa do lobista, abriu espaço para novas negociações. Caso ela também não compareça, o presidente da comissão poderá determinar condução coercitiva.

Rubens Oliveira Costa reafirmou sua disposição de colaborar com a CPMI e manter seus contatos atualizados, mas segue protegido pelo direito constitucional de permanecer calado em questões que possam lhe causar prejuízo. A comissão continua os trabalhos e aguarda novas oitivas para avançar na investigação do esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.