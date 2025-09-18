CPMI: Nelson Wilians nega qualquer vínculo com "Careca do INSS"

O advogado Nelson Wilians negou, nesta quinta-feira (18/9), qualquer vínculo com o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Wilians ressaltou que só tomou conhecimento da existência de Antunes após a divulgação de reportagens.

“É importante, e eu quero destacar de maneira categórica: eu não conheço o Careca do INSS. Guardem isso. Eu, Nelson Wilians, não conheço o Careca do INSS. Só tomei conhecimento desta figura e deste nome a partir das notícias”, afirmou o advogado. Apesar de convocado como testemunha, ele não tem obrigação de prestar informações, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).



Nos relatórios da Polícia Federal, Wilians aparece em transações financeiras ligadas ao esquema, com movimentações de cerca de R$ 4,3 bilhões consideradas “operações suspeitas”. A defesa do advogado contesta os dados e sustenta que as atividades fazem parte do fluxo normal de grandes escritórios de advocacia.

Ao falar sobre sua relação com Maurício Camisotti, apontado como sócio de Antunes, Wilians reconheceu a proximidade. “Minha relação com Maurício Camisotti, esse eu conheço desde 2015. Ele me foi apresentado por um amigo em comum. Ele é uma pessoa de bem, assim como eu. Minha relação com ele era profissional e passou para amizade”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Não sei se meu texto vai salvar o Bolsonaro, diz relator do PL da Anistia

Não sei se meu texto vai salvar o Bolsonaro, diz relator do PL da Anistia Política Paulinho da Força assume relatoria da Anistia e promete buscar consenso

Paulinho da Força assume relatoria da Anistia e promete buscar consenso Política Gilmar Mendes diz que PEC da Blindagem não afeta processos em curso

Gilmar Mendes diz que PEC da Blindagem não afeta processos em curso Política PEC da Anistia: veja como votou cada deputado

PEC da Anistia: veja como votou cada deputado Política Hugo Motta anuncia relator do PL da Anistia

Hugo Motta anuncia relator do PL da Anistia Política STF garante silêncio a convocados pela CPMI do INSS