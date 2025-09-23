O segredo por trás da gravata de Lula na ONU

Lula ganhou a gravata, apelidada de "pátria amada", em 2009, quando o Comitê Olímpico Internacional garantiu ao Rio de Janeiro o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016 - (crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (23/9) e repetiu uma escolha que fez em 2023 e 2024: usou uma gravata com as cores da bandeira do Brasil. O acessório é considerado como um item "da sorte" por Lula e já foi utilizado em diversas outras ocasiões.

Em 2022, durante participação no podcast Flow, Lula explicou que a gravata é um símbolo para ele. Ele ganhou em 2009, quando o Comitê Olímpico Internacional (COI) garantiu ao Rio de Janeiro o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

"Em Copenhague, eu estava com aquela gravata, o Pelé estava com aquela gravata. Foi uma gravata que o Comitê Olímpico deu para nós. Toda vez que vou encontrar um representante estrangeiro, uso aquela gravata. Ela representa minha pátria amada", destacou.



Ao Correio, a especialista e pesquisadora de moda Karla Beatriz afirmou que a gravata é o acessório masculino que mais permite que as pessoas percebam as expressões de identidades, posicionamentos políticos, comportamentos em sociedade e discurso imagético. "O mais incrível é perceber que 40 centímetros de tecido podem carregar uma narrativa, uma expressão que consolida a construção da imagem e de discursos associados à delimitação de uma identidade", citou.



"Ao escolher repetir uma gravata com grande significado, o presidente escolhe perpetuar um conceito e construir a marca pessoal envolto por uma atmosfera emocional, estética e visual, mostrando que a expressividade individual dentro do panorama político é o reflexo de conceitos que se assemelham aos de seu discurso e ideias. Afinal, o Brasil está vivenciando uma crise diplomática com os Estados Unidos, onde o evento acontece, e serve como posicionamento ao discurso de intimidação e de ameaça, além de um reflexo de força, sua 'sorte'", continuou Karla.



Em 2022, Lula usou a gravata com as cores da bandeira no primeiro debate do segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). No mesmo ano, a gravata também foi vista na posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2017, Lula utilizou a gravata durante um depoimento dado ao então juiz Sergio Moro, por ocasião da Operação Lava-Jato

