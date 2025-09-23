InícioPolítica
Congresso

"Quem não federalizar, vai ficar isolado", afirma líder do MDB

Em evento com empresários em Brasilia, senador Eduardo Braga (MDB-AM) defende federalização entre MDB e Republicanos

Braga:
Braga: "Eu creio que um partido do tamanho do MDB e da relevância que o Republicano adquiriu só engrandeceria e fortaleceria o Congresso Nacional, havendo a aliança entre os partidos" - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), líder da legenda no Senado Federal, não titubeia ao defender a federalização entre o MDB e o Republicanos. “Sou a favor. Quem não federalizar vai ficar isolado no processo político”, afirmou Braga, nesta terça-feira (23/9), em evento organizado pelo Instituto Esfera sobre reforma tributária.

Segundo ele, essa é a tendência atual da política e vem ocorrendo com vários partidos, como o PT e legendas da esquerda e, recentemente, entre o União Brasil e o Partido Progressista, formando a União Progressista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu creio que um partido do tamanho do MDB e da relevância que o Republicano adquiriu só engrandeceria e fortaleceria o Congresso Nacional, havendo a aliança entre os partidos”, afirmou o parlamentar para a plateia de empresários e executivos convidados. Ele ressaltou que a federalização não é uma fusão, e, portanto, os dois partidos continuam com as suas características e identidades.

“O MDB tem lideranças regionais muito fortes e não tem, hoje, um líder que represente o MDB de forma homogênea”, afirmou, em resposta sobre a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a Presidência da República em 2026. “Haverá certamente uma disputa interna”, afirmou.

Braga ainda relembrou que a ex-senadora e ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, “representou muito bem o MDB e fez com que o partido fosse decisivo nas eleições de 2022, garantido uma retomada do processo democratico e do respeito institucional”. “Mas isso não depende só da minha opinião, e de um conjunto e de situações”, afirmou.

Reforma tributária

O parlamentar foi relator da proposta de regulamentação da reforma tributária no Senado e afirmou que está com “perspectiva otimista” para a aprovação da matéria que trata do Comitê Gestor e da regulamentação da implementação dos dois novos tributos sobre consumo: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de âmbito federal, e o Imposto de Bens e Serviços (IBS), de âmbito regional, que passou em pela na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no plenário do Senado, amanhã (24/9).

“A CCJ recepcionou bem a forma e o relatório foi aprovado em três horas, vis a vis a votação da emenda constitucional que durou 14 horas”, comparou. O parlamentar ressaltou o fato de a reforma tributária ser a primeira mudança do sistema de tributos do país feita em um regime democrático. “As outras foram em regime de exceção”, disse, acrescentando que o grande fiscal dessa reforma será o consumidor.

Na visão dele, um dos principais impactos da reforma vai ser a redução do contencioso tributário, que hoje é de R$ 5 trilhões. “Vamos ter uma redução gigantesca no contencioso e na sonegação, porque há uma mudança de competência ninguém vai ter direito a crédito se não pagar o imposto vamos ter um planejamento fiscal mais sofisticado do que é hoje”, disse Braga. “Acho que a arrecadação vai aumentar e, ela aumentando, como tem uma trava na Emenda Constitucional 132 para a carga tributária diminuir. Não tem jeito”, afirmou.

O senador ainda rebateu críticas à proposta e frisou que, no momento, é importante aprovar para que o período de transição transcorra normalmente, a partir do próximo ano. “Vamos ver se funciona antes de remendar”, enfatizou. Para ele, 2026 vai ser um ano de teste dessa reforma “e as autuações terão caráter pedagógico”.

Saiba Mais

Rosana Hessel

Repórter

Jornalista formada pela Católica (PUC-SP), com especializações em Economia por FGV-SP e IBMEC-SP e com MBA em Finanças pela FIA-USP. Como jornalista, trabalhou por 14 anos na Gazeta Mercantil, desde trainee, passando por várias editorias como repórter

Por Rosana Hessel
postado em 23/09/2025 14:55
x