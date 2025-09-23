Trump elogia Lula na ONU e fala em conversa na semana que vem

Segundo Trump, ele e Lula conversaram brevemente durante a Assembleia Geral da ONU e marcaram conversa para a próxima semana - (crédito: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (23/9), ter marcado uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a próxima semana. A declaração ocorreu durante o discurso de Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde os dois se encontraram brevemente.



A fala ocorreu após um forte discurso de Lula com críticas aos Estados Unidos. Por sua vez, Lula também criticou as ações do Brasil, mas disse que o petista "parece ser um homem legal" e que teve "química" com o presidente brasileiro.

"O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos esforços sem precedentes de interferir com os direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e outros. Com censura, opressão, uso como arma e corrupção judicial e tendo como alvo críticos políticos nos Estados Unidos", declarou Trump.

"Tenho um pequeno problema ao dizer isso porque, devo contar para vocês, eu estava andando para cá e o líder do Brasil estava saindo. Eu vi ele, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos em nos encontrarmos na semana que vem", contou ainda o republicano.

A fala ocorreu logo após um duro discurso por parte de Lula, que fez críticas aos ataques americanos ao Brasil e à tentativa de interferência no poder Judiciário. Trump discursou logo em seguida.

Trump também fez elogios ao presidente Lula, apesar da troca de farpas entre os dois chefes de Estado.

“Mas ele parece um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Mas, pelo menos por uns 39 segundos nós tivemos uma excelente química, é um bom sinal”, acrescentou. O governo brasileiro ainda não comentou sobre o encontro.

Trump critica o Brasil

Apesar da aparente disposição para conversar, Trump reforçou suas críticas ao Brasil pela suposta taxação injusta dos produtos americanos, usada como um dos pretextos para a sobretaxa de 50% com o Brasil, ao lado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

“Mas, no passado, o Brasil taxou injustamente nossos produtos Eles só vão se dar bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem nós, eles vão falhar, assim como outros falharam”, disse Trump.