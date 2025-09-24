Lula e Zelensky se reúnem em Nova York para discutir guerra na Ucrânia

O primeiro encontro entre Lula e Zelensky (foto) ocorreu em 2023, também às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, os líderes conversaram pela segunda vez - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (24/9) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O encontro ocorreu após um período de tensão entre os dois líderes.

No início do ano, Zelensky rejeitou ligações de Lula após o petista confirmar presença no desfile militar de 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, em Moscou, Rússia. O Correio confirmou a reunião bilateral com interlocutores do Palácio do Planalto.

É a segunda vez que Lula e Zelensky se reúnem presencialmente. A primeira ocorreu em 2023, também durante a Assembleia Geral da ONU. Outras tentativas de realizar o encontro foram frustradas. Por exemplo, na Cúpula do G7 deste ano, no Canadá, a conversa foi desmarcada por “questões de agenda”.

Os dois chefes de Estado não têm boa relação. Zelensky acusa Lula de adotar uma postura pró-Rússia no conflito, inclusive na proposta de paz formulada pelo Brasil e pela China. Já a diplomacia brasileira nega, e diz defender uma solução negociada que atenda aos dois envolvidos na guerra.

Lula defendeu ‘solução realista’ para a guerra

O chefe do Executivo brasileiro mencionou a guerra na Ucrânia durante seu discurso na Assembleia Geral, ontem (23), e defendeu haver uma maior chance para a paz atualmente.

“No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alaska despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes”, declarou Lula.

O encontro realizado no Alaska foi entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Trump diz mediar uma solução pacífica para o fim da guerra, e mudou a postura de apoio incondicional dos EUA à Ucrânia adotado pela gestão passada, de Joe Biden, reduzindo o envio de armas ao país europeu.

Apesar de demonstrar maior proximidade de Putin desde que assumiu o cargo, Trump mudou o discurso nos últimos dias e defendeu publicamente que a Ucrânia pode retomar todo o território perdido para a Rússia. Até então, o republicano defendia uma cessão parcial dos territórios ucranianos para a Rússia. A mudança pegou até Zelensky de surpresa.

Trump e o presidente da Ucrânia também se reuniram em Nova York ontem.

