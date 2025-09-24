Lula equipara "negacionismo climático" a ações contra multilateralismo

Lula fala no evento sobre o clima para Chefes de Estado e de Governo na ONU - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva equiparou, nesta quarta-feira (24/9), políticas que negam fatos como aquecimento global a ações protecionistas de Estados que têm como fim o combate ao multilateralismo.

"O negacionismo que enfrentamos é não apenas climático. O que enfrentamos também é o negacionismo multilateral", disse o petista durante o discurso de abertura do Evento sobre Clima para Chefes de Estado e de Governo, na 80ª Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos.

Em seu discurso, ele ainda cobrou para que países apresentem a lista de compromissos para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Esse plano é chamado pela ONU de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC).

"A menos de 50 dias para a COP30, em Belém, há alguns países que não fizeram o deve de casa e ainda não apresentaram os NDCs (...). Sem o conjunto de NDCs, o planeta caminha no escuro. Só com o quadro completa de NDCs, saberemos para onde estamos indo", afirmou o presidente.

No NDC apresentado pelo Brasil, enfatizou Lula, é previsto que o país estaria comprometido em zerar o desmatamento até 2030 e reduzir, "entre 59 e 67%, as emissões de de gases de efeito estufa em todos os setores da economia.

