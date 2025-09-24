Lula lamenta queda de avião que deixou quatro mortos

Queda de avião de pequeno porte matou quatro pessoas em Aquidauana, Mato Grosso do Sul - (crédito: Divulgação/CAU/BR/Academia Brasileira de Cinema e Redes sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta quarta-feira (24/9) o acidente aéreo que matou quatro pessoas em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, incluindo o arquiteto chinês Kongjian Yu.

Ontem (23/9), uma aeronave Cessna, de pequeno porte, caiu na Fazenda Barra Mansa, em uma região turística da cidade, que faz parte do Pantanal. O avião explodiu ao atingir o solo, matando todos a bordo.

“Foi com tristeza e consternação que recebi a notícia do desastre aéreo ocorrido no Pantanal no início da noite desta terça-feira, 23 de setembro”, disse Lula em nota oficial de luto.

“A tragédia, infelizmente, custou as vidas do piloto Marcelo Pereira de Barros, dos documentaristas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr e do arquiteto chinês Kongjian Yu”, acrescentou.

Cidades esponja

Kongjian era considerado um dos maiores arquitetos do mundo, e estava no Brasil para participar da Bienal de Arquitetura em São Paulo, realizada na semana passada. Seu trabalho mais conhecido envolve o projeto de cidades que não represem água, evitando desastres como enchentes e respeitando a paisagem natural da região.

“Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos – e precisamos – para o futuro. A todos os amigos, familiares e colegas de trabalho das vítimas, deixo meus mais profundos sentimentos”, concluiu o presidente.