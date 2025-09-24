Lula conta como foi encontro com Trump: "Aquilo que era impossível aconteceu"

Sobre a reunião com Donald Trump, Lula disse estar otimista e que acredita no "poder de convencimento das palavras". Os dois marcaram o encontro após breve conversa na sede da ONU. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quarta-feira (24/9) a conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Segundo Lula, “aquilo que parecia impossível aconteceu”, e a conversa ocorreu por acaso.

O chefe do Executivo também disse querer estabelecer uma “pauta positiva” entre Brasil e Estados Unidos na reunião que deve ter com Trump, por videoconferência ou telefonema, na próxima semana. Lula também explicou que não há definição sobre a conversa ainda, mas que aceitaria fazer um encontro presencial, se possível.

“Eu tive a satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu, e eu fiquei feliz quando ele disse que pintou uma ‘química boa’ entre nós”, declarou Lula durante coletiva de imprensa na sede da ONU.

“Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação, e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente”, emendou.

Para o chefe do Executivo, Trump está “mal informado” sobre a relação com o Brasil, e que espera que a conversa mude a posição do americano sobre as sanções impostas a produtos e a autoridades brasileiras.

“Estou convencido de que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deve ao fato da qualidade das informações que ele tinha sobre o Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas, ele pode mudar de posição, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição”, disse Lula.

O petista também disse estar “otimista” com a possibilidade de uma reunião com Trump, apesar da tensão diplomática entre os dois países e das sanções impostas pelos EUA ao Brasil. “Eu acredito muito no poder de convencimento das palavras”, frisou.

"Pauta positiva"

Lula afirmou que os dois países possuem uma série de interesses empresariais, comerciais, industriais, tecnológicos e científicos, e que não vê motivo para que Brasil e Estados Unidos vivam em um momento de conflito. Além disso, comentou também que não leva em conta diferenças ideológicas ao tratar de relações entre chefes de Estado.

“Eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar, e quem sabe em alguns dias, quando a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Brasil e EUA. É isso que eu quero, e eu acho que é isso que ele deve querer também”, disse ainda Lula.

Questionado por jornalistas, o presidente brasileiro também negou ter preocupação com uma possível humilhação por parte de Trump em um encontro pessoal, como ocorreu com a visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca.

“Não há porque ter brincadeira entre dois homens de 80 anos de idade. Ele certamente vai me tratar com o respeito que merece o presidente da República Federativa do Brasil, e eu vou tratar ele com o respeito que merece o presidente dos Estados Unidos”, respondeu Lula.