Tarcísio diz que não tratará de anistia durante visita a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (25/9) que visitará Jair Bolsonaro (PL) na próxima segunda (29), em Brasília. O ex-presidente está em prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Tarcísio, o encontro será uma demonstração de solidariedade pessoal, sem relação com discussões políticas em curso no Congresso.

O ex-ministro do governo Bolsonaro evitou associar a visita ao debate sobre anistia de envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Questionado por jornalistas, afirmou que a reunião não abordará temas institucionais ou partidários. “Vou encontrar um amigo, prestar solidariedade. É algo que farei sempre que possível”, declarou hoje durante agenda em Guarulhos, na região metropolitana.

Tarcísio também rechaçou especulações sobre uma eventual candidatura ao Planalto com apoio de Bolsonaro em 2026. O governador foi direto ao negar qualquer movimentação nesse sentido. “Não houve conversa sobre sucessão nacional. Sou candidato à reeleição”, afirmou o governador ao ser indagado sobre suposto aval do ex-presidente à troca de cargo.

A viagem à capital federal deverá ser restrita à segunda-feira, com retorno no mesmo dia. O deslocamento, segundo a equipe do governador, terá caráter exclusivamente privado. Tarcísio mantém interlocução frequente com o ex-chefe do Executivo, de quem foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022.

