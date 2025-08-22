Tarcísio jura lealdade e amizade com Bolsonaro

"Abriu-me a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível", diz o governador - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, ontem, que está "preocupado" com pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais "simplesmente por fazerem críticas". A declaração foi feita após evento no interior paulista depois de questionamento sobre as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

"Preocupa-me um pouco o rumo que as coisas estão tomando. Preocupa-me um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas", disse Tarcísio, sobre a investigação contra o capitão reformado. "Às vezes, vejo que isso não faz sentido."

Tarcísio ressaltou que não iria comentar "uma conversa privada entre pai e filho", por se tratar de uma questão que dizia respeito apenas aos dois, acrescentando que não entendia por que essas conversas haviam sido divulgadas, já que "não vê interesse público nelas".

Em seguida, enfatizou que sua relação com Bolsonaro continuará sendo a mesma de sempre: de lealdade, amizade e gratidão, por considerá-lo "alguém que fez muito pelo Brasil" e também por ele próprio.

"Abriu-me a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível", continuou o governador.

As mensagens constam do relatório final em que a PF indicia Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação para impedir o julgamento da ação do golpe. Tarcísio é cotado para ser indicado como sucessor do ex-presidente na eleição de 2026, mas seu filho "03" também quer a bênção do pai para se candidatar.

Segundo Eduardo, apoiar Tarcísio poderia enfraquecer o trabalho feito por ele e pelo influenciador Paulo Figueiredo nos Estados Unidos em busca de sanções às autoridades brasileiras.



