Tarcísio vem a Brasília em meio a julgamento de Bolsonaro no STF

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está em Brasília nesta terça-feira (2/9) para se reunir com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa. A reunião está prevista na agenda oficial de Tarcísio. A visita ocorre no mesmo dia em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Tarcísio é considerado um dos aliados políticos de Bolsonaro. O governador, inclusive, é cotado como possível indicado do ex-presidente para a disputa das eleições presidenciais de 2026. Caso queira visitar Bolsonaro em Brasília, o governador precisará de autorização do ministro Alexandre de Moraes. Isso porque o ex-presidente cumpre medida de prisão domiciliar.

Até o momento, não há informações sobre nenhuma solicitação de visita feita por Tarcísio.