Zé Trovão pede desculpas a "Careca do INSS", mas provoca: "Onde há fumaça, há fogo"

Zé Trovão a Careca do INSS: "Enquanto o senhor não for condenado por um juiz, não o chamarei de ladrão, e sim de suspeito do maior roubo da história do Brasil" - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O deputado Zé Trovão (PL-SC) pediu desculpas ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, pelo ocorrido na manhã desta quarta-feira (25/9), quando o parlamentar se desentendeu com os advogados de defesa do depoente e a sessão precisou ser suspensa por alguns minutos.

Zé Trovão prometeu, então, ser respeitoso. “Enquanto o senhor não for condenado por um juiz, não o chamarei de ladrão, e sim de suspeito do maior roubo da história do Brasil. Mas onde há fumaça, há fogo.”

O parlamentar acusou Antunes de manter uma rede de empresas ligadas a operadores já investigados e cobrou explicações sobre o destino dos recursos desviados de aposentados e pensionistas.

Zé Trovão abriu os questionamentos apontando que diversas companhias estariam interligadas em um mesmo esquema. “Atividades que estão ligadas ao senhor Rubens, as criações das empresas que têm ligações com as empresas do senhor. Todas, entrelaçadas, participaram do desvio de dinheiro do INSS. O trânsito do dinheiro nacional, roubado dos nossos aposentados, ou passa pelas empresas do senhor, ou passa pelas empresas desses que foram citados”, comentou.

Leia também: Presidente da CPMI diz que provas contradizem depoimento de Careca do INSS

O parlamentar do PL ainda apelou para que o depoente fosse mais claro e objetivo na sabatina. “O senhor tem a oportunidade de jogar aberto, de explicar tudo, porque o Brasil precisa da verdade. O crime nunca é perfeito, e precisamos chegar a quem está acima do senhor”, frisou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular





