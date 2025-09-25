InícioPolítica
CPMI DO INSS

Zé Trovão pede desculpas a "Careca do INSS", mas provoca: "Onde há fumaça, há fogo"

Deputado pediu que o empresário "jogasse aberto" e esclarecesse vínculos de empresas suspeitas em fraudes contra aposentados. Mais cedo, o parlamentar se desentendeu com os advogados de defesa do depoente

Zé Trovão a Careca do INSS:
Zé Trovão a Careca do INSS: "Enquanto o senhor não for condenado por um juiz, não o chamarei de ladrão, e sim de suspeito do maior roubo da história do Brasil" - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O deputado Zé Trovão (PL-SC) pediu desculpas ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, pelo ocorrido na manhã desta quarta-feira (25/9), quando o parlamentar se desentendeu com os advogados de defesa do depoente e a sessão precisou ser suspensa por alguns minutos.

Zé Trovão prometeu, então, ser respeitoso. “Enquanto o senhor não for condenado por um juiz, não o chamarei de ladrão, e sim de suspeito do maior roubo da história do Brasil. Mas onde há fumaça, há fogo.”

O parlamentar acusou Antunes de manter uma rede de empresas ligadas a operadores já investigados e cobrou explicações sobre o destino dos recursos desviados de aposentados e pensionistas.

Zé Trovão abriu os questionamentos apontando que diversas companhias estariam interligadas em um mesmo esquema. “Atividades que estão ligadas ao senhor Rubens, as criações das empresas que têm ligações com as empresas do senhor. Todas, entrelaçadas, participaram do desvio de dinheiro do INSS. O trânsito do dinheiro nacional, roubado dos nossos aposentados, ou passa pelas empresas do senhor, ou passa pelas empresas desses que foram citados”, comentou.

O parlamentar do PL ainda apelou para que o depoente fosse mais claro e objetivo na sabatina. “O senhor tem a oportunidade de jogar aberto, de explicar tudo, porque o Brasil precisa da verdade. O crime nunca é perfeito, e precisamos chegar a quem está acima do senhor”, frisou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • 25.09.2025. Ed Alves CB/DA Press. CPMI do INSS. CPMI do INSS ouve (25) Antônio Carlos Camilo Antunes ( Careca do INSS )
    O deputado Zé Trovão se descupou com o 'Careca do INSS' Foto: Ed Alves CB/DA Press
  • Comiss..o Parlamentar Mista de Inqu..rito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empres..rio apontado como..um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos do INSS que deveriam ser pagos a aposentados e pensionistas...O objetivo da comiss..o .. investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benef..cios de aposentados e pensionistas. A CMPI .. formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual n..mero de suplentes. ..Em destaque, frente .. mesa, deputado Z.. Trov..o (PL-SC). ..Mesa: .coordenador de Comiss..es Especiais, Tempor..rias e Parlamentares de Inqu..rito (Coceti), Leandro Augusto de Ara..jo Cunha Bueno; .vice-presidente da CPMI - INSS, deputado Duarte Jr. (PSB-MA); .empres..rio Ant..nio Carlos Camilo Antunes (depoente); .advogado do depoente, Cleber Lopes;.advogado do depoente, Murilo de Oliveira...Foto: Geraldo Magela/Ag..ncia Senado
    Comiss..o Parlamentar Mista de Inqu..rito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empres..rio apontado como..um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos do INSS que deveriam ser pagos a aposentados e pensionistas...O objetivo da comiss..o .. investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benef..cios de aposentados e pensionistas. A CMPI .. formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual n..mero de suplentes. ..Em destaque, frente .. mesa, deputado Z.. Trov..o (PL-SC). ..Mesa: .coordenador de Comiss..es Especiais, Tempor..rias e Parlamentares de Inqu..rito (Coceti), Leandro Augusto de Ara..jo Cunha Bueno; .vice-presidente da CPMI - INSS, deputado Duarte Jr. (PSB-MA); .empres..rio Ant..nio Carlos Camilo Antunes (depoente); .advogado do depoente, Cleber Lopes;.advogado do depoente, Murilo de Oliveira...Foto: Geraldo Magela/Ag..ncia Senado Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
  • Comiss..o Parlamentar Mista de Inqu..rito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empres..rio apontado como..um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos do INSS que deveriam ser pagos a aposentados e pensionistas...O objetivo da comiss..o .. investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benef..cios de aposentados e pensionistas. A CMPI .. formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual n..mero de suplentes. ..Em pronunciamento, .. bancada, deputado Z.. Trov..o (PL-SC)...Foto: Waldemir Barreto/Ag..ncia Senado
    Zé Trovão a Careca do INSS: "Enquanto o senhor não for condenado por um juiz, não o chamarei de ladrão, e sim de suspeito do maior roubo da história do Brasil" Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 25/09/2025 17:39 / atualizado em 25/09/2025 17:40
x